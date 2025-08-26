В Кировском округе заведующих детскими отделениями обвинили в коррупции

Заведующих детскими поликлиниками и педиатрическим отделением ГБУЗ СК «Кировская районная больница» обвинили в получении взяток в крупном размере (ч. 3 ст. 290, п. «а» ч. 5 ст. 290 и п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) при оформлении недействительной инвалидности несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что в период с 2021 по 2024 годы находившиеся в сговоре фигуранты через посредника получали взятки от законных представителей детей за фиктивное оформление на лечение в стационаре, после чего выдавали справки с недействительными диагнозами для подтверждения в министерстве труда и социальной защиты края категории «Ребенок-инвалид» и получения ежемесячных социальных пособий.

«При этом какого-либо медицинского обследования, сбора анамнеза и проведения врачебной комиссии не осуществлялось. Общая сумма полученных денежных средств составила 800 тыс. руб.»,— отметили в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 4,8 млн руб.

Уголовное дело в отношении посредника по обвинению в даче взятки в крупном размере также направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн