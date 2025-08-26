В мессенджер Max внедрят репутацию номеров

Пользователи мессенджера Max смогут проверять репутацию телефонных номеров благодаря сотрудничеству с «Лабораторией Касперского», сообщили в пресс-службе мессенджера.

Новая функция позволит пользователям узнавать репутацию номера, категорию организации и ее название при общении в Max. Это поможет пользователям быстрее идентифицировать звонки и сообщения, что повысит их безопасность.

Автоматическая проверка номеров обеспечит дополнительный уровень защиты от телефонного мошенничества, отмечают в пресс-службе. Представители компании подчеркнули, что это важный шаг в борьбе с мошенничеством, так как многие пользователи сталкиваются с угрозами от неизвестных номеров.