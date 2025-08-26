«Трансмашхолдинг» показал дизайн первого водородного поезда

Компания «Трансмашхолдинг» (ТМХ) представила дизайн первого поезда на водородных топливных элементах. Изображения опубликовала пресс-служба ТМХ.

Шеф-дизайнер ТМХ Евгений Маслов отметил, что при работе над поездом дизайнеры стремились создать «инновационный и динамичный образ», который бы соответствовал принятой в компании концепции «Бренд ДНК». Холдинг стремится донести до общества идею бережливого отношения к миру, поезд на водородном топливе — это «пример экологически чистого транспорта (выхлоп его энергетической установки представляет собой водяной пар)»,— говорится в сообщении.

«Трансмашхолдинг» разрабатывает поезд на водородном топливе с 2019 года в рамках соглашения с РЖД, Росатомом и правительством Сахалинской области. Запас хода трехвагонного состава составит 487 км на водороде и 40 км на на батареях. Поезд будет вмещать от 551 до 875 человек.