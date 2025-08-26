Белоусов поручил подготовить фонды Минобороны к отопительному сезону

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание по подготовке фондов ведомства к отопительному сезону. Он поручил обеспечить своевременную и качественную подготовку объектов, особенно тех, которые требуют особого внимания. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Особое внимание уделили объектам в Североморске, ремонтным работам на базах морской пехоты Тихоокеанского флота, медицинским объектам и жилому фонду в Валдае Новгородской области и Молькино Краснодарского края. Андрей Белоусов подчеркнул, что необходимо определить оставшиеся задачи для каждого округа, составить графики и добиться их выполнения.

Представители командования сообщили министру о готовности фондов к зимнему периоду. Они отметили завершение ремонтных работ, создание запасов топлива, укомплектованность персоналом и наличие технических и аварийных бригад. Все объекты получили паспорта готовности.