Ижевский лицей № 29 вошел топ-100 школ РФ по конкурентоспособности выпускников

В рейтинг топ-100 школ России по конкурентоспособности выпускников вошла одна школа из Ижевска — экономико-математический лицей № 29, который занял 54 место, следует из исследования портала «RAEX». Доля бюджетников, поступивших в лучшие ВУЗы страны среди выпускников лицея составила 29,3%, доля зачисленных по договору — 16%, а доля олимпиадников достигает 54,7%.

Также в рейтинге представлено еще два учебных заведения из Удмуртии. Лицей № 41 из Ижевска занял 161 место, с долей бюджетников 50,9%, долей зачисленных по договору 14% и долей олимпиадников 35,1%. Физико-математический лицей в Глазове занял 289 место, при этом доля бюджетников составляет 75%, доля зачисленных по договору — 10%, а доля олимпиадников — 15%.