Фруктовые обсессии

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает, как тренд на фруктовую эстетику охватил все сегменты: от макияжа до парфюмерии и ухода за кожей.

В 2025 году индустрия красоты переживает настоящий фруктовый ренессанс. От бананового бальзама до лимонных блесков — бренды по всему миру активно используют сладкие ноты и визуальные отсылки к фруктам.

Историческая ценность и статистика

Связь косметики и еды не новость. В XVIII веке для румян использовали свеклу, брови подчеркивали подпаленной гвоздикой, а в прошлом веке в ход пошла сама еда: огуречные ломтики от отеков, перетертая клубника от выраженных пор, кофе для отшелушивания.

Тема «вкусных» названий тоже стара как мир. В 2012 году профессор Дебора Мерскин из Университета штата Орегон доказала, что покупательницы охотнее выбирают помады со «съедобными» или провокационными названиями. Бренды быстро включились, и одним из самых коммерчески успешных запусков стала палетка теней Chocolate Bar от Too Faced.

Значительную роль в развитии «съедобной» эстетики сыграла модель Хейли Бибер. В 2024 году она предложила концепцию glazed donut skin — сияющую и тщательно увлажненную кожу, то есть словно покрытый сладкой глазурью пончик. Следом появились продукты, поддерживающие тот же эффект: питательный крем, молочко и флюид с обещающим сияние названием Glazing.

Следом появились идеи для макияжа в стиле латте, клубника, матча, вишня, томат. В этом году — банан и гуава. Простые, наглядные названия делают тренд доступным даже для тех, кто далек от косметики. Словосочетания вроде «клубничный макияж» сразу формируют образ и цветовую гамму, упрощая выбор средства.

Фрукты в косметике работают не только визуально, но и коммерчески. По данным агентства Spate, запросы на ароматы с гуавой выросли на 1000%, а косметика для ухода за кожей с этим фруктом стала на 76% популярнее. Гастрономическая эстетика позволяет брендам говорить с аудиторией универсальным языком: цвет, аромат и упаковка создают понятный и эмоциональный опыт, где красота, контент и стиль жизни почти неразделимы.

Лимон, бананы, манго и гуава

Лето 2025 года в индустрии красоты проходит под знаком тропических фруктов. Манговые продукты появляются у Кайли Дженнер и Рианны, а новые кампании Fenty Beauty полностью погружены в съедобную эстетику: от визуальных образов до названий оттенков и текстур.

И снова вездесущая Хейли Бибер задает собственный тон сезона в Rhode, продвигая теперь уже лимонные бьюти-продукты. В линейке появился лимонный бальзам, а сама Бибер поддерживает кампанию через яркие желтые образы в нейл-арте и нарядах, превращая лимон в символ свежести и летнего сияния кожи.

Не менее интересный ход демонстрирует Prada. Амбассадор бренда Сабрина Карпентер органично интегрирует продукты в контент: в клипе певицы заметили пачку лимонных конфет с брендингом Prada, а вскоре в продажу поступил новый бальзам для губ с ароматом банана.

Наконец, гуава стала главным фруктовым символом лета-2025 в индустрии красоты. По данным портала WWD, этот тропический ингредиент массово появляется в летних коллекциях брендов: от помад и блесков до ароматов. Если в 2023 году TikTok популяризировал тренд strawberry girl makeup с румянцем, напоминающим клубничный смузи, то летом-2025 на смену приходит guava girl makeup: образ с легким розовым оттенком на губах, веках и щеках выглядит более мягким и освежающим по сравнению с «томатным» или «черничным» макияжем.

Лето-2025 демонстрирует, что фруктовые мотивы не просто маркетинговый ход, а полноценная эстетическая и коммерческая стратегия индустрии красоты. Банан, лимон, манго и гуава задают цветовую палитру, аромат и настроение сезона, делая косметику одновременно визуально понятной, эмоционально привлекательной и вирусной.

Тренд на фруктово-ягодную эстетику совпадает и с общим гурманским в ароматах. Среди новинок — Narciso Rodriguez All Of Me Floral с геранью, личи и цветком сливы, Balmain Cuir Elysees с малиной и мягким сандалом, Miss Dior Essence, где смешались ежевика, бузина и жасмин, а Guerlain Absolus Allegoria Floralbloom сочетает мандарин, манго, кокос и розу. Для любителей насыщенных акцентов — Montale Oud Sapporat Eau de Parfum с ананасом, ванилью, кокосом и удом.

Макияж, уход и парфюмерия становятся частью единого летнего нарратива, где каждый фруктовый оттенок и аромат не просто тренд, а элемент целой культурной и коммерческой стратегии. Лето-2025 в очередной раз доказало: фруктовые мотивы способны объединять визуальное, эмоциональное и вирусное.

