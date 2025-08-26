Двое детей устроили пожар в строящемся доме в Нижегородской области

Строящийся дом загорелся в деревне Гремячки Богородского округа, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области 26 августа. По данным ведомства, пожар утроили двое ребят восьми и девяти лет.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Предварительно установлено, что дети проникли в чужой недострой, нашли канистру с бензином, разлили и подожгли его. В результате пожара пострадал старший из них, его госпитализировали. Второй школьник с места происшествия сбежал.

Огонь на площади 100 кв. м ликвидировали 15 спасателей при помощи пяти единиц техники. По факту случившегося проводится проверка.

Галина Шамберина