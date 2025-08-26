Патрушев обсудил водные пути Обь-Иртышского бассейна с Жогой и Артюховым

Председатель Морской коллегии Николай Патрушев обсудил развитие территорий и внутренних водных путей Обь-Иртышского бассейна с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым и полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артемом Жогой, сообщили в региональном правительстве. Господин Патрушев рассказал о новых мерах, направленных на создание мультимодальных логистических центров и на активизацию дноуглубительных работ в речных портах.

Артем Жога (слева), Николай Патрушев (посередине) и Дмитрий Артюхов (справа)

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

Обь-Иртышский бассейн занимает практически всю Западную Сибирь, часть территории Казахстана и Китая. Общая протяженность его внутренних водных путей , с учетом территорий Сибирского федерального округа (СФО), составляет более 20 тыс. км.

«Организация мультимодальных перевозок и обеспечение "бесшовной" логистики в точках сопряжения Трансарктического транспортного коридора (ТТК) с внутренними водными путями должны снизить нагрузку на Восточный полигон железных дорог и стать основой для формирования новых логистических маршрутов»,— пояснили в окружном правительстве. По словам Николая Патрушева, в перспективе Обь-Иртышский бассейн может стать связующим звеном между Шелковым путем и ТТК и будет способствовать «интеграции евразийских транспортных коридоров в глобальную транспортную сеть».

По данным окружного правительства, стороны также обсудили модернизацию инфраструктуры Салехардского речного порта и развитие проекта «Обский причал». Дмитрий Артюхов подчеркнул, что к 2035 году более половины всей добычи газа на Ямале будет сосредоточено в северных районах региона, в связи с чем потребуется привезти десятки миллионов тонн грузов для реализации проектов. «Удачное местоположение и уникальные транспортные возможности Салехардского речного порта и проекта "Обской причал" позволят сэкономить на логистике до 40%. Это создает потенциал для реализации проектов по освоению запасов углеводородов на полуостровах Ямал и Гыдан, а также для развития нефтегазосервиса»,— пояснил губернатор ЯНАО.

Господин Артюхов добавил, что власти намерены к 2030 году инвестировать в площадку 4,5 млрд руб., расширить территорию порта до 45 гектаров и создать пул резидентов, которые предоставят до 800 новых рабочих мест.

