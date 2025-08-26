Чистая прибыль «Акрона» выросла на 62% в первом полугодии

По итогам первого полугодия производитель удобрений «Акрон» получил 30,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Это на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.

Выручка выросла на 30%, до 124,1 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 68%, до 52,5 млрд руб. Уровень рентабельности по EBITDA вырос с 33% до 42% в первом полугодии.

Чистый долг составил 104 млрд руб. против 103 млрд руб. в прошлом году. Объем производства основной продукции составил 4,6 млн тонн, то есть на 12% больше год к году. Компания продала на 11% больше продукции за отчетный период.

Группа «Акрон» — один из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире. Производит широкую линейку азотных и сложных удобрений, а также промышленные продукты. Компания работает в восьми странах мира. Основные рынки сбыта — Россия, Бразилия, Индия, Китай, США, страны Африки.

По оценкам председателя совета директоров Александра Попова, компании удалось увеличить объем производства благодаря созданию новых предприятий и модернизации объекта «Аммиак-3» в Великом Новгороде.