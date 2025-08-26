Игорь Крутой: Национальная эстрада не дотягивают до уровня «Новой волны»

Национальная татарстанская эстрада пока не готова выступать на международном конкурсе «Новая волна» из-за недостаточного уровня популярности. Об этом заявил продюсер Игорь Крутой, отвечая на вопрос одного из журналистов на пресс-конференции.

По словам спикера, конкурс зависит от телевизионных рейтингов. Он отметил, что среди национальной эстрады пока нет певцов со всероссийскими хитами.

«Вам, наверное, надо сначала создать условия для того, чтобы татарский певец стал звездой федерального масштаба», — отметил композитор.

Мэр Казани Ильсур Метшин согласился с оценкой и привел аналогию из футбола. По его словам, это было бы то же самое, что во время чемпионата мира в России в сборную Аргентины рядом с Месси поставить игрока «Рубина». Градоначальник подчеркнул, что не нужно выбирать участников исключительно по географическому принципу.

Анар Зейналов