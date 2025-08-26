В Дагестане объявлена чрезвычайная пожароопаснось

До конца суток 26 августа и в течение суток 27 августа местами по низменным районам Дагестана ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.

Фото: пресс-служба МЧС Краснодарского края

По приморским, низменным, предгорным и горным районам республики местами прогнозируется высокая пожароопасность 4 класса.

В пресс-службе ведомства рекомендовали проявлять осторожность при обращении с огнем, не сжигать мусор и сухую траву и напомнили о категорическом запрете на разведение открытого огня.

Наталья Белоштейн