«Россети Тюмень» направили 2,3 млн на повышение надежности электроснабжения жителей Нижневартовска

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт на высоковольтной подстанции «Обская» в ХМАО-Югре. Объект питает часть Нижневартовска, инфраструктуру Горводоканала и железнодорожного вокзала и является резервным источником электроснабжения для городской котельной. На выполнение работ энергетики направили более 2,3 млн рублей.



На подстанции прошел ремонт силового трансформатора мощностью 25 МВА. Для повышения надежности его работы энергетики заменили два высоковольтных ввода и установили современные фторсиликоновые уплотнения, отличающиеся увеличенным сроком эксплуатации. Работы не потребовали ограничения электроснабжения потребителей и завершились успешными высоковольтными испытаниями.

«Россети Тюмень» уделяют существенное внимание подготовке электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. Своевременно выполненные на энергообъекте работы повысили надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей Нижневартовска.

АО «Россети Тюмень»