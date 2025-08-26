На выезде из Железноводска пассажирка koda погибла в ДТП с КамАЗом

При выезде из Железноводска сегодня утром, 26 августа, произошло столкновение иномарки и грузовика. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю.

По предварительной информации, 19-летний водитель КамАЗа при обгоне не убедился в безопасности маневра и по касательной столкнулся с koda Octavia. По инерции от удара иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с внедорожником Chevrolet Niva.

В результате аварии местная жительница, 52-летняя пассажирка koda, скончалась на месте происшествия. Двух водителей, 73-летнего и 62-летнего жителей города, с травмами доставили в больницы Пятигорска и Железноводска.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Автоинспекторами установлено, что водитель КамАЗ за последние два года к административной ответственности привлекался единожды.

