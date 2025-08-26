Австралия высылает посла Ирана из-за антисемитских нападений

Австралия обвинила Иран в организации двух антисемитских нападений и объявила о высылке из страны иранского посла и еще троих сотрудников посольства. Всем им дано семь дней на то, чтобы покинуть Австралию. Это первый случай высылки главы иностранной дипмиссии в Австралии со времен Второй мировой войны, отмечает Reuters.

Решение о высылке было принято после того, как разведка страны установила связь между Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана и двумя поджогами, совершенными в прошлом году: принадлежащего евреям ресторана Lewis Continental Kitchen в Сиднее и синагоги в Мельбурне. В результате нападений никто не пострадал.

«Это беспрецедентные и опасные акты агрессии, организованные иностранным государством на территории Австралии,— заявил австралийский премьер-министр Энтони Албаниз.— Это попытки подорвать сплоченность общества и посеять раздор в нем». В скором времени власти Австралии объявят о внесении КСИР в список террористических организаций, добавил господин Албаниз.

Кирилл Сарханянц