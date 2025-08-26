В Энгельсе УК капитально отремонтирует лифты по решению суда

В Энгельсе Саратовской области суд по иску прокуратуры обязал управляющую компанию капитально отремонтировать лифты в многоквартирном доме № 4 по ул. М. Горького. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Энгельса выяснила, что управление и обслуживание указанного дома осуществляет ООО «ЖЭУ-1». При этом эксплуатация лифтового оборудования там достигла предельного срока.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд обязать ООО «ЖЭУ-1» изучить вопрос о проведении капремонта лифтов в ходе общего собрания собственников помещений дома. Суд удовлетворил требования.

Павел Фролов