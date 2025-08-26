Путин заявил о необходимости программы мелиорации в Херсонской области

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость создания программы мелиорации в Херсонской области для повышения урожайности. Об этом он заявил на встрече в Кремле с губернатором области Владимиром Сальдо.

Господин Сальдо доложил, что показатель урожайности за год снизился вдвое и составил 19 ц с гектара на фоне жаркой погоды. Владимир Путин отметил, что «программу надо сделать отдельную» по мелиорации.

Также губернатор сообщил, что за предыдущие два года область освоила 133 млрд руб., выделенные на социально-экономическое развитие региона. С начала текущего года освоены 82 млрд руб.