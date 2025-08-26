УФАС признало ненадлежащей рекламу пермского фитнес-клуба

Пермское УФАС завершило рассмотрение дела, возбужденного в отношении ООО «Урал фит» за рекламу фитнес-клуба «Your body». Об этом сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

Напомним, реклама, содержащая утверждение «лучший фитнес», была обнаружена на первом этаже ТЦ «Лайнер». Как пояснили в УФАС, закон запрещает распространять в рекламе информацию, не соответствующую действительности, а также сведения о преимуществах рекламируемого товара перед товарами других производителей или продавцов. Использование в рекламе слов «лучший», «первый», «номер один» возможно только в том случае, если указан конкретный критерий сравнения, который имеет объективное подтверждение. В рекламе фитнес-клуба отсутствовало указание на критерий, по которому производилось сравнение, а также объективное подтверждение этого утверждения.

Пермское УФАС признало рекламу фитнес-клуба «Your body» ненадлежащей. За нарушение Закона о рекламе ООО «Урал фит» будет привлечено к административной ответственности.