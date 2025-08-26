В Самарской области перед судом предстанут директор госучреждения и ее супруг по делу о мошенничестве

В суд направлено уголовное дело в отношении жителей села Кинель-Черкассы — директора ГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Восточного округа» и ее супруга. Им инкриминируется совершение преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, с июня 2019 года по февраль 2022 года директор центра трудоустроила своего супруга на должность социального педагога. Однако «работник» фактически не работал, начисляемой зарплатой семья распоряжалась по своему усмотрению.

Позже обвиняемый помог своей супруге с фиктивным трудоустройством своего знакомого, заработную плату которого обвиняемые также обратили в свою пользу. Злоумышленники причинили ущерб государству в размере более 4 млн руб.

Руфия Кутляева