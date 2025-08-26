Умер Морис Темпельсман — последний романтический партнер Жаклин Кеннеди

В Нью-Йорке в возрасте 95 лет умер Морис Темпельсман — владелец крупного алмазного бизнеса, известный в том числе благодаря своим романтическим отношениям с бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди-Онассис. Он умер 23 августа в больнице на Манхэттене из-за осложнений после падения. О смерти господина Темпельсмана сообщил его сын Леон.

Морис Темпельсман родился в 1929 году в ортодоксальной еврейской семье в бельгийском Антверпене. В 1940 году его семья бежала в США, спасаясь от нацистов. В 1950-е Морис Темпельсман начал развивать алмазный бизнес, закупая драгоценные камни в Африке. Позже СМИ много писали о его сотрудничестве с ЦРУ и диктаторами африканских стран, ставших незадолго до этого независимыми. Господин Темпельсман создал собственную компанию Tempelsman Group, а в 1984 году купил Lazare Kaplan International — крупнейшего игрока на алмазном рынке США. Он также известен как крупный жертвователь в пользу Демократической партии Соединенных Штатов, близко знакомый с семьями Кеннеди и Клинтон.

Как пишут американские СМИ, в 1980-м году начались романтические отношения между Морисом Темпельсманом и Жаклин Кеннеди-Онассис, вдовой убитого в 1963 году президента США Джона Кеннеди. Ее второй муж, судоходный магнат Аристотель Онассис, погиб в авиакатастрофе в 1973-м. Сам господин Темпельсман в 1980 году уже 31 год состоял в браке с Лилли Бухольц, с которой имел троих детей. В 1984 году пара развелась. Как отмечают американские СМИ, отношения Мориса и Жаклин продолжались до ее смерти в 1994 году.

Яна Рождественская