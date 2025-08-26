Напавший сотрудника ФНС предприниматель обжалует приговор

Пермский бизнесмен Александр Мистрюков, осужденный за применение силы в отношении сотрудника налоговой службы (ч. 1 ст. 318 УК РФ), не согласен с приговором. 19 августа в Пермском краевом суде была зарегистрирована его апелляционная жалоба, которая будет рассмотрена 2 сентября.

Как установила первая инстанция, в марте 2025 года господин Мистрюков пришел в рабочий кабинет сотрудника ФНС. На столе должностного лица предприниматель увидел документы, касающиеся работы его предприятия. Александр Мистрюков попытался сфотографировать бумаги, после чего у него возник конфликт с инспектором, в ходе которого бизнесмен нанес несколько ударов представителю власти. В июле суд приговорил его к штрафу в размере 190 тыс. руб. Свою вину фигурант в ходе предварительного следствия и рассмотрения дела по существу не признал.

Александр Мистрюков является учредителем и директором зарегистрированного в Чердыни ООО «Ремрест-Арт». Компания занимается производством земляных работ. Ранее господин Мистрюков занимал должность руководителя пермского центра охраны памятников.