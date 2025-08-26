Наговицина находится рядом с погибшим 10 лет назад альпинистом

Тело альпиниста Михаила Ишутина, погибшего 10 лет назад на пике Победы, находится рядом с Натальей Наговициной. Об этом сообщил старший координатор альпинистского отряда Алексей Овчинников, передает ТАСС.

Алексей Овчинников отметил, что попытки эвакуации с пика Победы часто заканчиваются неудачно. Михаил Ишутин, президент Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области, погиб летом 2015 года при спуске с вершины, когда у него остановилось сердце.

Наталья Наговицина застряла на пике Победы 12 августа, сломав ногу во время спуска. Ее напарник спустился в лагерь за помощью, но при обратном пути один из альпинистов погиб. Попытка эвакуации при помощи вертолета Минобороны Киргизии оказалась неудачной: вертолет совершил жесткую посадку, и все на борту получили травмы.