В июле годовая инфляция в Самарской области составила 9,99% — выше, чем по стране

Годовая инфляция в июле на территории Самарской области составила 9,99%. Это выше, чем в целом по стране — 8,79%. При этом годовая инфляция замедлялась четвертый месяц подряд. Цены в июле выросли на 0,98% по сравнению с июнем. Об этом сообщает самарское отделение Волго-Вятского ГУ Банка России.

Больше всего выросли цены на услуги. Значительно подорожали услуги ЖКХ. Ключевую роль сыграла индексация коммунальных тарифов с 1 июля — более чем на 4%. В целом за год жилищные и коммунальные услуги подорожали на 11,03%. Выросла стоимость услуг сотовой связи. Накопленный за 12 месяцев прирост цен на сотовую связь составил 15,11%. Подешевели санаторно-оздоровительные услуги (проживание в пансионатах и домах отдыха). Снизились цены на отдых в межсезонье (в июле попали путевки с заездом в сентябре).

Подешевели продукты питания, в том числе из-за увеличения предложения овощей нового урожая. Стали дешевле свекла, капуста и картофель. Также снизились цены на огурцы, помидоры и сладкий перец. Продолжили дешеветь куриные яйца благодаря наращиванию объемов производства в целом по стране. Стала дороже рыбная продукция — особенно мороженая и охлажденная рыба.

Цены на непродовольственные товары повысились незначительно. Цены на бензин в рознице выросли вслед за оптовыми из-за сезонного увеличения спроса и ремонта некоторых нефтеперерабатывающих заводов. В целом за год автомобильный бензин подорожал на 10,59%. Подорожали печатные издания. Подешевели телерадиотовары, средства связи, компьютеры и бытовая техника.

Цены в Самарской области в июле выросли сильнее общероссийских. В частности, больше подорожали жилищные и коммунальные услуги. В регионе слабее, чем в целом по стране, в июле подешевела плодовоовощная продукция. За год в области больше выросли цены на продовольственные и непродовольственные товары, а услуги подорожали меньше, чем в целом по стране.

Руфия Кутляева