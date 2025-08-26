Пассажиров Air China разместили в терминале аэропорта Нижневартовска

Пассажиры рейса Лондон-Пекин авиакомпании Air China, совершившего внеплановую посадку в аэропорту Нижневартовска, временно размещены в международном терминале. Росавиация сообщила, что резервный борт прибудет около 16:00 мск.

Ранее планировалось, что запасной самолет прибудет в 14:00 и вылетит в Пекин в 18:00, но эти сроки были скорректированы.

Пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа уточнила, что для пассажиров организовано горячее питание и напитки. На месте дежурит медицинская бригада, и состояние всех пассажиров и членов экипажа удовлетворительное.