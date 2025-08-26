Актер Алексей Аптовцев умер в возрасте 49 лет

Умер актер Алексей Аптовцев, известный по ролям в сериалах «Кремлевские курсанты» и «Метод Фрейда». Ему было 49 лет. Об этом сообщил художественный руководитель театра «ФЭСТ» Игорь Шаповалов.

«(Причиной смерти стало) заболевание, рак, если так по-простому говорить. Одну неделю он не дожил до своего 50-летия. Мы собирались всем театром приехать к нему 2 сентября»,— сказал ТАСС господин Шаповалов.

Алексей Аптовцев родился 2 сентября 1975 года в Москве. Он окончил Театральное училище имени Щукина и работал в Театре драмы и комедии «ФЭСТ». Актер также известен по озвучке видеоигр, включая «Ведьмак» и Call of Duty.