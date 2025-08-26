Мантуров: Россия рассчитывает на возобновление работы СП «ВСМПО-Ависма» с Boeing

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия рассчитывает на возобновление работы совместного предприятия «ВСМПО-Ависма» с Boeing, которое располагается в Свердловской области. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По словам Дениса Мантурова, в прошлом предприятие обеспечивало в том числе оптимизацию расходов в производстве и логистике. «Это совместные инвестиции, это взаимовыгодный интересный проект», — отметил вице-премьер.

Он также подчеркнул, что Россия не ограничивала экспорт титана, поэтому США может продолжать закупать российский металл.

В 2022 году Boeing отказался от закупки титана в России. В феврале Денис Мантуров заявил, что готов рассмотреть возобновление сотрудничества с Boeing по закупке титана, если американская компания выразит желание.