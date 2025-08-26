Экс-сотрудника «Яндекса» Сергея Ирина приговорили к 15 годам за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 15 годам строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме бывшего сотрудника «Яндекса» Сергея Ирина. Его признали виновным в госизмене. Помимо лишения свободы, фигуранта оштрафовали на 5 млн руб. и назначили ограничение свободы на 1,5 года, сообщила Генпрокуратура.

По данным ведомства, фигурант в 2022 году перевел $500 на счет украинского фонда «Вернись живым» (признан нежелательной организацией в РФ). Фонд занимается закупкой оружия, обмундирования и экипировки для ВСУ. В 2024 году господина Ирина задержали, Лефортовский райсуд Москвы отправил его под арест.

Гособвинение запрашивало для экс-сотрудника «Яндекса» 17 лет лишения свободы. Во время вынесения приговора подсудимый показал плакат с антиправительственной надписью. ТАСС сообщило, что в 2022 году Сергея Ирина также привлекали к административной ответственности за участие в митинге против СВО. Тогда его оштрафовали на 10 тыс. руб.

Никита Черненко