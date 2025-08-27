Умный и деловой туризм по-сибирски

Собственные программы индустриального и познавательного туризма сибирские регионы создают уже не один год. С 2020 года развитию промышленного и научного туризма содействует Агентство стратегических инициатив, при участии которого разработаны как методологические документы, так и конкретные туристические проекты в подавляющем большинстве краев и областей Сибирского федерального округа. Рост интереса россиян к путешествиям по собственной стране, в том числе к промышленному и познавательному туризму, в последние несколько лет обеспечили эпидемиологические и геополитические факторы. Хотя начало промышленного туризма представители властей сибирских регионов находят еще в советских практиках почти вековой давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во всех регионах Сибири гости могут сходить на экскурсии на крупные промышленные предприятия

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Во всех регионах Сибири гости могут сходить на экскурсии на крупные промышленные предприятия

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко относит первые шаги в развитии промтуризма в России к 30-м годам прошлого века, однако системный подход к организации промышленного и научного туризма стал заметен лишь несколько лет назад. «Интерес к развитию промышленного и научного туризма в России продиктован не только желанием предложить туристам что-то новое, за этой инициативой стоят вполне конкретные социально-экономические задачи»,— говорит директор проектов Агентства стратегических инициатив (АСИ) Ольга Шандуренко. По ее мнению, экскурсии, профориентационные маршруты, стажировки и бизнес-миссии позволяют молодежи и студентам понять, что промышленность может быть привлекательным местом работы и карьерного роста. И это выступает ответом на рекордный кадровый дефицит в промышленности. Для предприятий же туризм стал новым инструментом продвижения региональных брендов и улучшения имиджа отечественных производителей путем демонстрации научно-технических достижений и экологически ответственного производства. Госпожа Шандуренко напоминает, что одним из первых субъектов федерации, с которым АСИ подписало соглашение о развитии промышленного туризма, стал сибирский регион Кузбасс. Министр туризма Кузбасса Елена Латышенко называет «значимым шагом к развитию промтуризма подписание этого соглашения в феврале 2021 года». Соглашение предусматривало внедрение методик АСИ по промтуризму, создание новых маршрутов и экскурсий, а также экспертизу туров. Президент Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты (ЦСТПП) Рафаэль Шагеев обращает внимание на всесезонность, всепогодность и доступность промышленного и научного туризма, который также может быть адаптирован для гостей всех возрастов и возможностей, включая ограниченные.

Омская индустрия

Самый западный из сибирских регионов активизировал развитие промышленного и научного туризма в 2023 году после присоединения к Всероссийской образовательной программе «Открытая промышленность», реализуемой АСИ совместно с Минпромторгом России. В результате, по словам Андрея Шпиленко, 12 промышленных предприятий Омской области открыли свои проходные для самой широкой аудитории. «А 30 человек, влюбленных в индустриальный туризм, получили новую профессию — “специалист по развитию промышленного туризма”»,— говорит зампредседателя правительства региона. Этим направлением занялась рабочая группа по развитию промышленного туризма, в которую вошли более 70 специалистов органов власти, общественных объединений и бизнеса. По проектам промтуризма были подписаны соответствующие соглашения, затем разработаны маршруты «Промышленность Сибири — величие России» и «Сибирские тренды».

«На наших предприятиях промышленный турист увидит, как делают электротехнику и синтетический каучук, как получают полимер из газа и многое другое»,— поясняет Андрей Шпиленко. Объекты промтуризма он характеризует так: ВЭЛТА — трансформаторы будущего, «Милком» — молочное царство Сибири, «Полиом» — промышленная алхимия, «Мир» — умные приборы и суворовская дисциплина, а «Титан» — мощь и технологичность. Господин Шпиленко не скрывает амбициозных планов Омской области стать одним из лучших регионов в промышленном туризме.

Томская история и современность

По словам председателя комитета развития внутреннего и въездного туризма департамента экономики Администрации Томской области Ирины Лахтионовой, более полувека назад крупные предприятия и вузы Томской области уже принимали туристов, а ренессанс регионального промтуризма начался в 2018–2020 годах. Пандемия COVID-19 приостановила промышленные экскурсии, но в 2022 году началось восстановление подотрасли, чему способствовал запуск госпрограммы «Открытая промышленность». Сегодня томские предприятия с производственными экскурсиями ощущают популяризацию их работы и продвижение их продукции. «Некоторые компании даже создали новые цеха с расчетом на стабильный поток туристов и частично переоборудовали свои цеха для удобства экскурсантов»,— отмечает госпожа Лахтионова.

Промышленный туризм в Томской области развивается в сочетании с научно-популярным, по которому в 2023 году регион вошел в топ-10 субъектов РФ, разработав «Путешествие в науку» с экскурсиями «Сибирские Афины», «Город науки и инноваций», «Химия Томска».

В результате численность участников программ промышленного и научно-популярного туризма в 2024 году превысила 5 тыс., а за первое полугодие 2025 года — 3 тыс. человек. Председатель комитета по туризму особо отмечает, что в развитии промтуризма активную роль взяла на себя Торгово-промышленная палата Томской области. Она при поддержке администрации региона выступила инициатором и организатором ежегодного сибирского форума по развитию промышленного туризма. Их проведено уже три. «ТПП Томской области планирует создание регионального центра развития промышленного туризма, масштабирование нашего форума по промышленному туризму и привлечение в его деловую повестку представителей других регионов и дружественных зарубежных стран»,— поделился планами президент палаты Максим Костарев.

Новосибирский туристический треугольник

Промтуризм начал системно развиваться на новосибирских территориях в 2023 году. Год спустя область уже попала в топ-10 регионов страны по промышленному туризму, в том числе в номинации «Лучший региональный проект» с концепцией «Треугольника Лаврентьева». По данным министра экономического развития региона Льва Решетникова, представители промышленных предприятий, туриндустрии и администраций области разработали четыре индустриальных трехдневных маршрута: «Заряди свое будущее», «Стеклянное путешествие: откуда берется прозрачность», «Новосибирский культурный код: одежда от изделий до технологии» и «умный маршрут» «Академгородок и наукоград Кольцово: от цифры до молекулы». В основе маршрутов триединство образования, науки и производства, они предполагают посещение вузов, институтов СО РАН и инновационных производств.

Наряду с индустриальными в регионе более 10 туристских маршрутов научно-популярной направленности, в том числе пять туров, верифицированных на федеральном уровне: «Путешествие в науку: науки о Земле и ее обитателях», «Нескучно-научно», «Коротко о научном», «Научный Новосибирск», «Ядерная физика, космос и авиация». Всего же в программах промышленного и научного туризма участвуют более 90 предприятий региона.

По словам господина Решетникова, наиболее популярные объекты показа — заводы «Сибстекло», «Балтика», «Эконива», светодиодной продукции, Шоколадная фабрика. «Регулярно проводятся экскурсии на строящийся уникальный объект СКИФ (строящийся в Кольцово источник синхротронного излучения поколения 4+.— „Ъ-Сибирь“)»,— добавил представитель ТПП НСО. По данным регионального министерства экономического развития, на конец 2024 года маршруты прошли 25 тыс. туристов. В планах на 2025 год — добавить в программу еще несколько предприятий, а также увеличить число туристов до 45 тысяч в год.

Открытость по-алтайски

Работа в направлениях промышленного и научного туризма в Алтайском крае, как и в некоторых других субъектах СФО, активизировалась в 2023 году — с началом участия региона в программе АСИ. В 2024 году три первых предприятия — Алтайский завод прецизионных изделий, компания «Тонар Плюс» и Алтайский шинный комбинат — защитили свои тематические проекты. При этом работа «Тонар Плюс» вошла в число лучших десяти федеральных практик профориентации.

Такой старт, вероятно, вдохновил остальных алтайских промышленников, и в том же году проект АСИ пополнили еще 10 предприятий региона. Председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму законодательного собрания Алтайского края Владимир Семенов видит, что в компаниях, помимо притока новых сотрудников, отмечено и повышение культуры производства, особенно на участках, попадающих в экскурсионные маршруты. По его словам, в 2024 году экскурсии в рамках проекта АСИ посетили 2430 школьников и 102 студента, а в 2025 году планируется увеличить число участников экскурсий более чем в два раза. Он уверен, что в перспективе каждое крупное предприятие Алтайского края может быть подготовлено для качественных экскурсий на системной основе.

Кузбасс: туризм не только юрского периода

Комплексное развитие промышленного туризма в Кузбассе началось в 2020 году, еще до начала сотрудничества с АСИ. А с 2022 года Кемеровская область имеет статус региона–наставника по промышленному туризму. Тогда же начал работать флагман научного туризма в регионе — международный фестиваль «Динотерра» с центром в деревне Шестаково на северо-востоке региона. Там еще в 1953 году были найдены фрагменты небольшого динозавра, названного «пситтакозавр сибирский». Позднее раскопки продолжились, и одна из точек около деревни стала вторым местонахождением в России после Благовещенска, где обнаружены полные скелеты динозавров. Как говорит министр туризма Кузбасса Елена Латышенко, фестиваль стал научно-популярным мероприятием с акцентом на доступность знаний, а также привлек ученых из России и ближнего зарубежья. «Динотерра» три года подряд получала поддержку по нацпроекту, что позволило развить инфраструктуру: построить дороги, парковки, провести интернет и создать условия для людей с ограниченными возможностями. В 2025 году фестиваль посетили 59 тыс. человек, а на площадке «Динотерры» представляли свою продукцию более сотни местных ремесленников.

В 2024 году Кузбасс занял первое место в рейтинге событийного потенциала регионов России по направлениям «Демонстрация промышленного потенциала» и «Промышленные туры». При этом число туристов на индустриальных маршрутах выросло с 9 тыс. человек в 2022 году до 39 тыс. в 2024-м, а число предприятий с экскурсиями превысило 85. По оценке Елены Латышенко, наиболее привлекательные объекты промышленного туризма в регионе — Кедровский угольный разрез и КАО «Азот» в Кемерове, Западно-Сибирский металлургический комбинат и компания «Сибшахтострой» в Новокузнецке.

Красноярский промышленный заповедник

К программе промтуризма АСИ Красноярский край подключился в 2022 году, став одним из первых в СФО. Сфера развития подотрасли в регионе обширна: такие промышленные предприятия, как «Русал Красноярск», «Красцветмет», Красноярский металлургический завод, «Красмаш», завод вездеходов «Север», — готовые точки притяжения. По мнению директора проектов АСИ Ольги Шандуренко, безусловный флагман регионального промтуризма — Норильск, с такими популярными площадками, как учебный подземный полигон на шахте «Ангидрит», рудник «Медвежий ручей» с карьером, высотной панорамой города и бирюзовым озером. Открыт для туристов и Заполярный пищевой комбинат, выпускающий среди прочего продукты из оленины.

Президент ЦСТПП Рафаэль Шагеев уверен, что регион, в котором мощь индустрии гармонирует с историей и инновациями, обладает колоссальным, но еще не полностью раскрытым потенциалом для новых уникальных видов туризма. «Промтуризм привлекает вдумчивую аудиторию, создает новые деловые связи, включая страны БРИКС+, ШОС, и, что критически важно, работает на имидж региона как центра притяжения талантов»,— считает господин Шагеев.

Ангара, Байкал и нефть

Зарождение промышленного туризма в Иркутской области относится ко временам появления первых заводов, а научного — первых заповедных зон. Ускорение развития подотрасли также началось в 2022 году, когда Приангарье стало участником федеральной программы АСИ «Открытая промышленность», считает руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова. Сейчас, по ее данным, в экосистеме иркутского промышленного туризма более 30 предприятий, в том числе фабрика мороженного «Ангария» в Ангарске, Иркутский завод полимеров в Усть-Куте, геолого-промышленное предприятие «Байкалкварцсамоцветы» в селе Смоленщина под Иркутском и сыроварня «Милаша». После экскурсий на Иркутскую нефтяную компанию выпускники поступают по направлениям в профильные вузы и идут на работу в ИНК.

Госпожа Найденова отметила, что Российский союз туриндустрии признал Иркутскую область лидером в научно-популярном туризме, что отчасти объясняется ограничениями, действующими на природных территориях и одновременным желанием гостей посетить их без нарушения прибайкальской экосистемы. В результате за прошедший год более 150 тысяч человек воспользовались предложениями иркутских научно-популярных программ по исследованию озера Байкал, уникальных сибирских лесов и явлений, которые можно наблюдать на этих территориях.

Республики роста

В 2024 году география федеральной обучающей программы «Открытая промышленность» пополнилась республиками Алтай и Хакасия. И в итоге, по данным Ольги Шандуренко, за четыре года программа охватила все субъекты СФО, кроме Тувы. Тогда как Хакасия и Республика Алтай пытаются развивать промышленный и научный туризм. В последней уже давно действуют турпрограммы с историческим и археологическим уклоном на таких объектах, как Калбык-Таш, Пазырыкские курганы, Уймонская долина. Потенциально интересные с точки зрения научного туризма локации находятся практически во всех районах республики, а сегмент промышленного туризма может прирасти экскурсиями на недавно построенные солнечные электростанции.

Хакасия с 2021 года запустила новое направление — посещение археологических раскопок. Региональная стратегия развития туризма предусматривает для туристов возможность не только познакомиться с процессом раскопок, но и попробовать себя в роли археологов. Помимо этого, в республике большой потенциал развития действующих музеев под открытым небом: Древние курганы Салбыкской степи, «Сундуки», Тропа предков и другие. Наиболее посещаемые объекты промтуризма в Хакасии — Саяно-Шушенская ГЭС и Саяногорский алюминиевый завод.

Промышленный и научный туризм Сибири, имевший основу в виде ряда региональных инициативно реализованных проектов, в результате четырех лет действия программы АСИ показал устойчивый рост и расширение своего присутствия практически во всех регионах СФО. Ольга Шандуренко видит, что объекты сибирского промышленного и научно-популярного туризма посещают гости и из других частей России, особенно из Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих регионов, а также из-за рубежа.

Игорь Степанов