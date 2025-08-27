Большая Сибирь — большой кадровый вопрос

В Сибирскогом федеральном округе ощущается недостаток кадров на позициях рабочих специальностей и избыток соискателей на руководящие должности, отмечают эксперты. Власти ищут средства, способные сбалансировать сибирский рынок труда. Его развитию, решению проблем кадрового дефицита и повышению производительности призвана помочь реализация в сибирских регионах национальных проектов «Профессионалитет», «Кадры», «Повышение производительности труда». А пока, по данным аналитической службы сервиса по поиску работы hh.ru, в Сибири не хватает работников в медицине и фармацевтике, в розничной торговле и в производстве, а также в сервисах. Также наблюдается нехватка работников сельского хозяйства и педагогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Практически во всех сибирских регионах сохраняется нехватка кадров, в первую очередь — в промышленности

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Практически во всех сибирских регионах сохраняется нехватка кадров, в первую очередь — в промышленности

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В прошлом году дефицит был сходным — в Сибири были крайне востребованы врачи, фармацевты и младший медперсонал, специалисты автомобильного бизнеса, строители, работники розницы, рабочий персонал на производствах. По данным портала «Работа в России» Федеральной службы по труду и занятости, уровень безработицы в большинстве регионов СФО составляет 2–3%, и только в республиках Тыва и Алтай он равен 5% и 6% соответственно. Для привлечения дефицитных работников, по данным портала, иногда предоставляется поддержка при переезде на работу в Красноярский край и в Иркутскую область.

Нужны мозги и руки

«Сейчас в Сибири сложнее всего закрыть вакансии инженеров, конструкторов, менеджеров по продажам. Те компании, которые подключили технологии и автоматизацию, уже уходят от человеческого фактора и, чтобы выстраивать технологии продаж, подключают маркетинг и искусственный интеллект»,— отмечает основатель и директор консалтинговой компании в области подбора персонала Юлия Свитковская. По ее словам, теперь компании «вводят вместо менеджера по продажам должность просто сопровождающего клиента», зато в дефиците рабочие: кладовщики, грузчики, экспедиторы, водители и другие, а соискателей позиций руководителей и топ-менеджеров скорее профицит, и выбор большой, но есть другая сложность: много людей, которые не соответствуют современным требованиям, находятся не в очень хорошей физической форме, имеют не очень скоростное и гибкое мышление». Поэтому, признает консультант, «среди 3–4 тыс. кандидатов с трудом находишь пять-шесть человек, которых можно показать работодателю».

Как сообщал „Ъ“, председатель координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в СФО Андрей Грачев на совещании в конце января 2025 года сообщал о нехватке в Сибири около 300 тыс. рабочих рук, называя это одним из факторов, сдерживающих экономическое развитие сибирских регионов. По словам полпреда президента РФ в округе Анатолия Серышева, обостряет проблему идущая в мире борьба за технологическое лидерство. «Видим, что у нас будет очень большой дефицит специалистов при создании технологий и внедрении их в производство»,— подтвердил эту борьбу в химической отрасли замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин.

Нехватка работников в промышленности, по признанию Анатолия Серышева, привела, помимо прочего, к тому, что зарплаты в отрасли по сравнению с 2022 годом в среднем выросли примерно на 40%. «Для региональных бюджетов это, может быть, не так плохо из-за НДФЛ, но для работодателей это одна из причин роста издержек»,— отметил президент РСПП Александр Шохин.

По мнению полпреда президента в СФО, «только гонкой зарплат кадровую проблему решить не удастся» и необходимы совместные действия предприятий, органов власти и учебных заведений для устранения кадрового дефицита. Андрей Грачев предложил использовать программы переподготовки, поддержки молодых специалистов, а также развития системы дуального образования, при которой студент получает теоретические знания в образовательном учреждении, а практические навыки — на производстве.

Требуются, требуются, требуются

Потребность в кадрах в разных регионах СФО, как отмечают представители их властей, зависит от внутренних особенностей этих регионов, но в первую очередь нужны кадры рабочих специальностей. В Алтайском крае, например, на них приходится 70% востребованных работников, сообщает начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура. Общая потребность в крае в работниках, по информации на портале «Работа в России», составляет 23,5–25,5 тыс. человек. Ту же тенденцию отмечает и руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков: «Спрос на рабочую силу превышает предложение практически во всех отраслях. Наибольшую потребность в кадрах мы наблюдаем в металлургии, энергетике, сфере транспорта и строительства. Сейчас жителям края доступны свыше 40 тысяч вакансий предприятий и организаций региона. Более 65% предложений — по рабочим профессиям».

В Омской области сохраняется высокий спрос на рабочих и инженеров разных специализаций, сообщили в правительстве региона. По состоянию на середину августа 2025 года потребность в работниках, по данным портала «Работа в России», составила 17,4 тыс. Больше всего — в строительстве, в промышленности и на производстве, в здравоохранении и образовании.

Новосибирские компании по итогам июня текущего года, по данным hh.ru, открыли или обновили 27,8 тыс. вакансий — больше всего в сфере продаж, а также рабочего персонала. В Кузбассе, по данным регионального министерства труда и социальной защиты, в мае 2025 года число вакансий в четыре раза превысило число безработных: 24 тыс. предложений работы на 6 тыс. соискателей. По информации службы занятости, особенно остро не хватало людей в промышленности (4,4 тыс. вакансий), в здравоохранении и в образовании (по 3,3 тыс.), на транспорте (2,1 тыс.) и в строительстве (1,7 тыс.). По данным портала «Работа в России», на 24 августа 2025 года в Кузбассе было открыто уже 27,5 тыс. вакансий, в Иркутской области — 28,6 тыс., в Томской — 8 тыс., в республиках Алтай, Хакасия и Тыва — 1,8 тыс., 4,9 тыс. и 1,06 тыс. вакансий соответственно.

Переобучение и кадровый отбор

Для закрытия потребности в кадрах регионы Сибири принимают участие в федеральном проекте «Профессионалитет». В Алтайском крае, например, по этому направлению работают восемь образовательно-производственных кластеров. Их цель — привлечь и закрепить молодежь на производстве с помощью ранней профориентации, наставничества, дополнительных гарантий молодым специалистам. Другое средство решения кадровой проблемы — программы переобучения и повышения квалификации, по которым ежегодно в Алтайском крае обучаются около 3 тыс. человек. С начала 2025 года на обучение направлены более 600 человек в рамках нацпроекта «Кадры» и госпрограммы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спрос на рабочую силу в Красноярском крае превышает предложение, и наибольшая потребность в кадрах наблюдается в металлургии, в энергетике, в строительстве и на транспорте

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Спрос на рабочую силу в Красноярском крае превышает предложение, и наибольшая потребность в кадрах наблюдается в металлургии, в энергетике, в строительстве и на транспорте

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Руководитель регионального центра компетенций в сфере производительности труда Красноярского края Павел Безсалов указывает на «меры, позволяющие компании на этапе тиражирования получить дополнительный эффект по росту производительности труда, например, акселератор экспортного роста, и в Российском экспортном центре они могут отработать стратегию вывода продукта на зарубежный рынок, который интересен им в рамках акселератора». Затем они «могут получить поддержку от регионального и федерального фондов развития промышленности».

В Омской области система обеспечения экономики специалистами и рабочими включает прогноз потребности в кадрах для расчета параметров их подготовки с разными уровнями образования; профессиональное обучение (подготовка, переподготовка и повышение квалификации); маршрутизация обучающихся и выпускников на всех этапах профессионального выбора и развития, включая трудоустройство по полученной профессии и адаптацию.

Выездные кадровые отборы на разных предприятиях, в том числе совместно с их кадровыми службами, дни службы занятости на предприятиях и дни открытых дверей, ярмарки вакансий и другие подобные мероприятия призваны привлекать соискателей на предприятия, нуждающиеся в них. В Алтайском крае в этом году служба занятости провела 6,5 тыс. кадровых мероприятий с участием около 10 тыс. работодателей. Еще одним средством, с помощью которого регионы пытаются решить кадровую проблему, выступает перераспределение трудовых ресурсов внутри региона за счет маятниковой миграции. В Алтайском крае с ее помощью с начала 2025 года службы занятости трудоустроили более 500 клиентов. Всего в крае при ее содействии за семь месяцев 2025 года были трудоустроены 9,1 тыс. человек, сообщает Надежда Капура.

Ставка на рост производительности

Одним из средств компенсации нехватки работников призван стать национальный проект «Повышение производительности труда» программы «Эффективная и конкурентная экономика», в котором участвуют и регионы СФО. С 2025 года задачи нацпроекта перешли в федеральный проект «Производительность труда». Он направлен на внедрение инструментов бережливого производства на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, оптимизацию производственных процессов, снижение производственных затрат за счет выявления потерь, увеличение объемов производства в условиях импортозамещения. Эта мера господдержки бизнеса призвана помочь росту производства и сокращению издержек без дополнительных затрат, в том числе на рабочую силу.

В Новосибирской области, по данным областной корпорации развития, участниками проекта «Производительность труда» стали 90 крупных предприятий в сфере обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли, в логистике и строительстве с 20,5 тыс. работниками и суммарной выручкой более 140 млрд руб. Инструментам бережливого производства обучились 2,3 тыс. сотрудников предприятий. Благодаря поддержке экспертов федерального и регионального центров компетенций, на предприятиях время процессов в среднем сократилось на 34%, незавершенное производство — на 27%, а выработка выросла на 74%. К примеру, компания «Ависта Модуль Инжиниринг», занятая строительством быстровозводимых модульных зданий, смогла за счет перехода на поточную сборку увеличить ежедневную выработку модулей в два раза, выработку на финальном участке сборки здания — на 150%, а производство в целом — на 60%.

В Красноярском крае участниками проекта «Повышение производительности труда» стали 138 краевых предприятий, а до конца 2030 года их число планируется увеличить до 195. За время реализации проекта его участники снизили время производственного цикла на 16%, а объем незавершенного производства в потоке — на 17%, и увеличили выработку на одного человека на 25%. В отдельных случаях увеличение объема выработки составило 70%. За последние три года предприятия получили от внедренных изменений более 700 млн руб. совокупного экономического эффекта. Руководитель регионального центра компетенций в сфере производительности труда Красноярского края Павел Безсалов считает, что инструментами бережливого производства можно компенсировать кадровый голод: «Учитывая объем работ, услуг, продукции и товаров, вычисляется необходимое количество людей, которые будут выполнять определенный объем заказов, далее формируется „матрица компетенций“, план обучения персонала, адаптации, повышения квалификации». По его словам, «инструменты бережливого производства показывают эффективность использования человеческого ресурса для компаний, грамотный подход к организации труда, управлению производственным процессом с точки зрения расчетных моделей». Он также указывает, что для цифровых решений в части производительности труда, действует портал «Эффективность.рф», который обеспечивает значимую поддержку на пути цифровой трансформации, помогает получить экспертную поддержку и сопровождение по внедрению цифровых решений, подобрать меры поддержки и ресурсы, которые помогут компании уменьшить стоимость внедрения новых программных продуктов.

В Томской области в проекте участвуют 70 предприятий. На одном из них — «Транспортная логистика» — создали эталонный участок с применением инструментов бережливого производства, разработали стандарты операционных процедур, внедрили 5С в потоке на рабочих местах и смогли, по данным Регионального центра компетенций, увеличить выработку почти на 80%, ускорить время протекания процесса на 27% и снизить трудоемкость на 45%. В Алтайском крае, по данным краевого минэкономразвития, в проекте участвуют 102 предприятия, из них 88 уже завершили активную фазу реализации проекта. Внедрение принципов бережливого производства на таких предприятиях помогло сократить время протекания процесса на пилотных потоках в среднем в 2,1 раза, уровень незавершенного производства — в 2,8 раза и увеличить выработку в 1,4 раза. До конца 2030 года стать участником проекта в регионе сможет еще 51 предприятие.

В Омской области принципы бережливого производства освоили 74 предприятия с 3,5 тыс. работников. Выработку на «образцовом» участке удалось поднять в среднем на 40%, время протекания выбранного производственного процесса снизить на 32%, а незавершенное производство — на 37%. Заместитель председателя правительства Омской области Егор Горбатенко отмечает, что «после завершения проекта компании получают инструменты для самостоятельного масштабирования опыта на другие бизнес-процессы, а рост производительности труда позволяет путем рационального использования трудовых ресурсов решать кадровые проблемы предприятий, в том числе за счет развития трудовой инициативы (рационализаторство, изобретательство и др.) и закрепления сотрудников на предприятиях». Сейчас в проекте участвуют в основном предприятия промышленности и сельского хозяйства, но начинают вовлекаться и из индустрии гостеприимства, что связано со статусами города Омска как молодежной и культурной столиц России в 2025 и в 2026 годах соответственно. Бережливое управление внедряют в этом регионе и в учреждениях образования и здравоохранения, а к 2030 году планируют использовать во всей социальной сфере.

В Туве, по информации правительства республики, в этом году планируется обучить навыкам бережливого производства 120 сотрудников предприятий. По данным Алтайского центра кластерного развития, в Республике Алтай в конце весны подвели промежуточные итоги трехмесячной реализации федерального проекта «Производительность труда» в компании «Алтик», установив более 50 проблем, замедляющих процесс и увеличивающих себестоимость. После этого на эталонном участке оборудовали эффективное и безопасное рабочее место по системе 5С и внедрили производственный анализ, позволяющий более оперативно решать проблемы, возникающие в процессе производства. При поддержке экспертов регионального центра компетенций на предприятии оптимизировали производство дегазационной трубы. Ее, по словам руководителя РЦК Александра Вагенлейтера, выбрали в качестве пилотного продукта из-за короткого цикла производства и высокой трудоемкости операции, что позволяет наиболее полно оценить эффективность нововведений. По информации правительства Республики Хакасия, по итогам реализации проекта в 2024 году производительность труда на предприятиях-участниках в среднем увеличилась на 15%, сейчас в проекте участвуют 14 предприятий.

Другое поведение

Директор консалтинговой компании по подбору персонала и HR-советник директоров и инвесторов Юлия Свитковская отмечает, что на рынке труда Сибири наконец-то произошли заметные изменения, и работодатели стали задумываться о том, что им нужно предложить соискателям. Прежние технологии поиска, привлечения и удержания людей перестали работать, и пришли новые подходы. По ее словам, «те компании, которые вовремя сориентировались на новую стратегию развития, поменяли свои кадровые политики и стали понимать, что HR — не ресурс, а капитал, стали нанимать HR-директоров с видением будущего», «эти компании выиграли на рынке труда». Это работает и в обратную сторону, напоминает она, и «те, кто не захотел этих изменений, не захотел инвестировать, конечно, испытывают дефицит кадров, не могут закрыть текущие потребности, начинают терять позиции в продажах, в развитии, в качестве сервиса для своих клиентов и качестве продукта».

Руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков указывает на изменения в поведении компаний в условиях конкуренции за кадры: «Работодатели увеличивают зарплаты и улучшают условия труда, чтобы привлечь кандидатов. Для удержания персонала расширяют программы мотивации и стимулирования сотрудников, уделяют особое внимание сберегающим здоровье технологиям». Он отмечает также рост спроса компаний «на сотрудников предпенсионного возраста, молодежь, людей с ограниченными возможностями здоровья и на другие группы, которые ранее принято было относить к уязвимым категориям».

Реагируют на новые реалии и сами соискатели, и не только молодежь, но и люди среднего, а порой старшего возрастов, тоже меняют свое поведение. «Мы замечаем активное движение людей: они переезжают. Донорами для Новосибирска, в частности, выступают Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Омск»,— рассказывает Юлия Свитковская. Кроме того, по ее словам, соискатели в большинстве настроены менять профессии, получать новые. «Есть понятие „третьей карьеры“, хотя, на мой взгляд, люди уже стали строить карьеры больше, чем три: переучиваются, осваивают что-то новое, либо вообще уходят из той сферы, профессии, в которых были ранее, и занимаются тем, что актуально и будет востребовано в будущем»,— отмечает эксперт.

Вероника Сенцова