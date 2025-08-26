Треть жителей Поволжья готовы пользоваться семейным счетом

Согласно опросу ВТБ, 34% жителей Приволжского федерального округа готовы открыть семейный счет для общих трат и накоплений. У каждого пятого такой счет уже есть.

Основные причины для открытия совместных счетов — быстрое достижение финансовых целей и удобство контроля расходов. Об этом заявили 24% респондентов. Еще 17% отметили прозрачность и возможность отслеживать траты и накопления.

Для 37% опрошенных совместные счета помогают накопить на крупные покупки, а 26% — на путешествия или отпуск. 17% считают, что такие счета полезны для накопления на ремонт.

Евгений Чернов