В Верховном суде Дагестана представили двух новых судей, назначенных от 9 июля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Анна Голубкова окончила юридический факультет ГОУ ВПО Московской государственной юридической академии. В 2013 году работала мировым судьей в Москве, а с 2019 года занимала должность судьи Гагаринского районного суда столицы. Дмитрий Маслов окончил Нижегородскую академию МВД РФ, после чего служил в органах внутренних дел. Работал в Нижегородском областном суде помощником судьи, а с 2016 года занимал должность судьи в Канавинском районном суде Нижнего Новгорода.

Константин Соловьев