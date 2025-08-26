В Северной Осетии бухгалтер обвиняется в мошенничестве на 13,8 млн

Следственный комитет по РСО-Алания возбудил уголовное дело против бухгалтера муниципального учреждения Моздокского района, которая подозревается в хищении из районного бюджета более 13,8 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по РСО-Алания.

Женщине предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере. Дело заведено по материалам прокуратуры.

Согласно версии следствия, с 2023 года по июль 2025-го подозреваемая злоупотребляла служебными полномочиями и применяла электронные подписи коллег для отправки фальшивых заявок на кассовый расход в республиканское казначейство. Документы содержали заведомо ложную информацию.

На основании поддельных бумаг деньги перечислялись на личный банковский счет бухгалтера, после чего тратились на нужды, не имеющие отношения к работе муниципального учреждения.

В настоящее время следователи собирают доказательную базу и принимают меры для компенсации нанесённого ущерба.

Валентина Любашенко