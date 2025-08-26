С учетом здоровья и бюджета

Республика Алтай намерена войти в число регионов, принимающих в последнее время более жесткие ограничительные меры в отношении продажи табачной и алкогольной продукции. Но степень ограничений еще не выбрана. По словам главы региона Андрея Турчака, при принятии решения необходимо учитывать последствия для бюджета региона и занятости населения. Профильному республиканскому межведомственному совету предстоит дать рекомендации на этот счет уже в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Республики Алтай Андрей Турчак увидел две стороны медали в ограничении продажи алкоголя и табака

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава Республики Алтай Андрей Турчак увидел две стороны медали в ограничении продажи алкоголя и табака

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вопрос о сохранении здоровья населения Горного Алтая первоначально не стоял в повестке дня заседания республиканского правительства 26 августа. Но, по словам главы региона Андрея Турчака, обсудить проблему предложил вице-премьер, министр здравоохранения Дмитрий Хубезов.

«Особое внимание следует уделить дополнительным мерам по борьбе с курением и алкоголем. Вы знаете, многие регионы свои собственные новации уже вводят. На прошлой неделе на встрече с президентом губернатор Нижегородской области предложил провести эксперимент и на территории Нижегородской области полностью запретить вейпы. Нам тоже в этом направлении нужно двигаться»,— анонсировал обсуждение господин Турчак.

Как писал «Ъ», встреча президента России Владимира Путина с нижегородским губернатором Глебом Никитиным состоялась 22 августа. «Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение»,— отреагировал тогда глава государства на предложение господина Никитина наделить регионы правом полностью запретить вейпы.

По словам господина Хубезова, дополнительные ограничения на продажу табачных и алкогольных изделий должны войти в комплекс мер по улучшению демографической ситуации в Республике Алтай.

«В прошлом году случился перекрест — смертность превысила рождаемость. Нужно предпринять серьезные усилия, чтобы эту ситуацию исправить. Повышение смертности среди трудоспособного населения влияет в последующем и на все экономическое показатели»,— указал вице-премьер на актуальность проблемы.

В 2024 году в Горном Алтае впервые за несколько лет вместо естественного прироста населения была зафиксирована его убыль —минус 155 человек. Дмитрий Хубезов связал этом, помимо прочего, с большим числом курящих жителей республики. По данным правительства региона, с начала этого года их доля в населении не опускалась ниже 25,97% (выше доля только в трех субъектах федерации). Три основных причины смертности населения трудоспособного возраста в первой половине 2025 года от внешних причин — самоубийства, отравления и ДТП — в докладе были названы «алкоголь-ассоциированными».

«Наиболее жизнеспособная формула — она заключается в полном запрете вейпов и жестком ограничении табака… По табакокурению обязательно. По алкоголю уже обсуждали, спасибо, Андрей Анатольевич (Турчак.— «Ъ») за такое внимание, по ограничению розничной продажи алкоголя, потому что без этого мы задачи не решим»,— резюмировал Дмитрий Хубезов.

Андрей Турчак, в свою очередь, предложил проявить осторожность.

«Ряд решений… лежит в плоскости общественного восприятия, возможного общественного резонанса и в плоскости нашей налоговой политики. Если мы запрещаем размещение точек торговли алкоголем в многоквартирных домах — это один подход. Если идем по пути Вологодской области — это другой подход»,— заметил он.

Напомним, с 1 марта в Вологодской области действуют строгие правила продажи алкоголя и вейпов. В будние дни такую продукцию можно купить только с 12:00 до 14:00. Также введен запрет на продажу алкоголя в праздничные дни. «По нашим сведениям, это привело к росту нелегальной продажи алкогольной продукции… Во-первых, это вызывает риск реализации некачественной продукции. Во-вторых, такая реализация, естественно, будет проходить без фискализации и уплаты налогов»,— сказал «Ъ-Сибирь» председатель омского регионального отделения «Опоры России» Александр Дерябин.

По мнению господина Турчака, у подобных ограничений есть обратная сторона медали в виде выпадающих доходов бюджета, а также «сокращения достаточно большого по нашим республиканским меркам числа рабочих мест». Поэтому он посчитал необходимым выяснить мнение министров экономического блока и руководителей муниципалитетов. Дмитрий Хубезов не возражал и пообещал действовать «максимально аккуратно, чтобы не наломать дров».

Подобные меры, прежде всего, в розничной торговле спиртным, вводит ряд сибирских регионов. Например, с 1 сентября 2025 года на два часа в сутки сокращается время продажи в Кемеровской области. В Красноярском крае ограничения (например, продажа алкоголя в магазинах в многоквартирных домах возможна будет только с 10:00 до 21:00) вступают в силу 1 марта 2026-го. Летом этого года группа членов областной Общественной палаты предложила сократить время торговли спиртным в магазинах с 12 до девяти-десяти часов в сутки.

Рекомендации в этой области правительству Горного Алтая предстоит дать межведомственному совету по укреплению общественного здоровья. В него входят представители минздрава и подведомственных ему учреждений, ряд членов правительства, главы города и районов, представители общественности. Совет возглавляет Дмитрий Хубезов, но следующее заседание с обсуждавшимися 26 августа в правительстве вопросами проведет Андрей Турчак. Оно пройдет в сентябре.

Валерий Лавский