По пути технологического лидерства

С начала 2025 года в России началась реализация восьми национальных проектов политики технологического лидерства «Новые материалы и химия», «Средства производства и автоматизации», «Новые атомные и энергетические технологии», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Беспилотные авиационные системы», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые технологии сбережения здоровья», «Развитие космической деятельности РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Сибирь включилась в них с учетом возможностей ее регионов — наличия богатой ресурсной базы, квалифицированных кадров и выгодного географического положения с перспективными логистическими маршрутами. В Красноярском крае, в частности, есть космический кластер «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева, Сибирский госуниверситет науки и технологий, который готовит кадры для этой отрасли. Химические предприятия края совместно с научными организациями могут и планируют участвовать в разработке и производстве новых материалов. По программе опережающей подготовки инженерных кадров в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» в СФО уже открыто пять таких инженерных школ — по одной в Новосибирске и Омске, и три — в Томске. По оценке губернатора Красноярского края, председателя комиссии государственного совета РФ по направлению «Технологическое лидерство» Михаила Котюкова, у Сибирского федерального округа есть сильные стороны для обеспечения технологического лидерства, такие как «крепкая научно-образовательная база и развитый промышленный сектор».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Развитие Новосибирского научного центра СО РАН призвано обеспечить преимущества в исследовательской и технологической сферах новосибирским ученым и разработчикам

Омская область участвует во всех национальных проектах по обеспечению технологического лидерства с учетом индустриальной специализации региона. «Ряд сфер, на которые будут направлены меры поддержки национальных проектов технологического лидерства, для Омской области исторически приоритетные. В частности, речь идет о химической, ракетно-космической промышленности, авиастроении, биотехнологиях. Здесь у омских предприятий и научных организаций уже есть наработки, профессиональные кадры, действует система подготовки новых специалистов»,— отметил заместитель председателя правительства Омской области Егор Горбатенко. По его словам, участие в этих нацпроектах открывает для региона «перспективы получения дополнительных федеральных ресурсов на разработку новых технологий и освоение производства востребованной продукции».

Для участия в нацпроекте «Беспилотные авиационные системы» (БАС) в апреле 2025 года создан Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) как шаг по построению в Омской области инфраструктуры по производству, сборке и испытаниям БАС, их комплектующих, а также программного обеспечения, систем связи и передачи данных. Планируется также создание и внедрение адаптируемой образовательной системы для подготовки специалистов под нужды этого рынка. В июле НПЦ БАС аккредитовался в министерстве промышленности и торговли РФ. Это дает возможность использовать инфраструктуру для размещения производств и реализации совместных проектов, а также привлекать федеральные меры государственной поддержки, в том числе гранты фонда национальной технологической инициативы, поясняет Егор Горбатенко. Необходимую инфраструктуру по развитию БАС планируется создать в регионе к концу 2030 года. НПЦ БАС станет платформой для сотрудничества омских предприятий и вузов с федеральными партнерами, а также будет способствовать привлечению инвестиций, созданию новых производств и интеграции региона в федеральную экосистему БАС.

Еще в прошлом году правительство Омской области подписало соглашение с МГТУ «СТАНКИН», который выступает головным центром компетенций по исполнению научной составляющей нацпроекта «Средства производства и автоматизации». Цель соглашения — развитие научно-технологического и кадрового потенциала станкоинструментальной промышленности, сообщили в миннауки региона. В рамках федерального проекта «Наука и кадры для производства средств производства и автоматизации» МГТУ «СТАНКИН» создал консорциум «Национальная научно-образовательная сеть станкостроения», в состав которого от Омской области вошел Омский государственный технологический университет.

В консорциуме будет работать его передовая инженерная школа «Станкоинструменттех».

В Новосибирской области для реализации научно-технологической политики принята государственная программа «Научно-технологическое развитие Новосибирской области». Она призвана укрепить кооперацию министерств и организаций Новосибирского научного центра (ННЦ) СО РАН, объединить все инструменты господдержки, ускорить внедрение научных разработок во всех отраслях экономики. Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев, как писал „Ъ“ , называл в качестве приоритетных в этом году такие направления развития ННЦ, как центр коллективного пользования СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов) и кампус Новосибирского госуниверситета, призванные обеспечить преимущества в исследовательской и технологической сферах ученым и разработчикам, развитие БАС, программа Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра и технологическое предпринимательство. Главная миссия СиббиоНОЦ — стимулирование развития кооперационных связей между исследовательскими и инновационными организациями, предприятиями реальных секторов экономики, в сфере медицины, фармакологии, в агропромышленном комплексе. В него входят 89 организаций, в том числе шесть вузов, 11 научных организаций и 72 компании. Центр сопровождает проекты в таких направлениях, как промышленные биотехнологии, агроэкологические технологии, ускоренная селекция растений и животных, медицинское приборостроение и др.

Иркутская область включилась в такие проекты технологического лидерства, как БАС, «Средства производства и автоматизации» и «Новые материалы и химия». В последнем случае запланировано создание федерального центра химии в Усолье-Сибирском, где к 2030 году должен быть налажен выпуск не менее 20 новых продуктов. Участие связано с тем, что в апреле 2025 года Иркутский национальный исследовательский технический университет победил в отборе на получение субсидии в рамках проекта «Новые материалы и химия». Средства планируют направить на модернизацию образовательных программ и развитие материально-технической базы вуза для подготовки кадров химической и смежных отраслей.

Хакасия реализует проект «Региональный центр технологического лидерства» в рамках программы развития Хакасского госуниверситета до 2030 года. Он направлен на создание инновационного научно-технологического кластера, на содействие переходу Хакасии на современные цифровые решения и технологические практики (цифровизация, импортозамещение). Правительство Тувы и ГК «Росатом» составили «дорожную карту» возможных совместных проектов технологического лидерства до 2030 года. В нее включены освоение Арысканского и Улуг-Танзекского месторождений лития, ниобия, тантала и других металлов с налаживанием их добычи и переработки, а также строительство малых ГЭС. АО «Росатом РДС» и минздрав республики планируют рассмотреть возможность поставок в Туву специализированного медицинского оборудования для клинической апробации. ООО «Росатом Аддитивные технологии» совместно с министерством образования республики и Тувинским государственным университетом планируют открыть учебные центры аддитивных технологий.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр стимулирует развитие кооперации между исследовательскими центрами и предприятиями в сфере медицины, фармакологии, в АПК

Сельские приоритеты в угольном крае

В угольном и индустриальном Кузбассе, по данным минэкономразвития региона, участвуют в проектах БАС и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В последнем случае запущен свой проект «Кадры в АПК», на реализацию которого в этом году выделено 67,8 млн рублей. По нему, как сообщает министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, с 1 сентября 2025 года в Кузбассе будут действовать 20 агроклассов на 300 учеников в школах шести муниципальных округов региона. Учителя, преподающие профильные предметы, будут получать стимулирующие выплаты, а в одной из таких школ запланировано обеспечить жильем и предоставить выплаты стимулирующего характера специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса. «Кадры в АПК», по данным минэкономразвития региона, призван в обозримом будущем обеспечить жильем молодых специалистов в ключевых проектах АПК. Он также предусматривает стимулирующие выплаты рабочим и специалистам среднего звена, обучение работников сельского хозяйства и пищепереработки, практику на сельских территориях для студентов.

Для участия в нацпроекте БАС в Кузбассе в этом году купили 13 беспилотных летательных аппаратов «Геоскан-801», которые работники лесного хозяйства начнут применять с 2026 года, сообщает министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства региона. В процессе поставки еще один беспилотный летательный аппарат. Сейчас сотрудники государственных автономных учреждений, подведомственных министерству, проходят соответствующее обучение. С помощью БАС сотрудники лесного комплекса смогут более оперативно обнаруживать лесные пожары на малых площадях, что позволит снизить ущерб и сократить затраты на тушение, выявлять незаконные рубки, свалки, захламленность лесных участков и т.п.

На фоне доминирования углепрома и тяжелой индустрии в экономике региона его власти видят точками роста для достижения технологической независимости в сфере развития внутренних компетенций, инноваций и производства. Это поможет обеспечить регион и его предприятия независимостью от импорта технологий и конкурентное преимущество. Одной из таких точек роста, как отмечают в минэкономразвития Кузбасса, выступает развитие машиностроения, стратегическими задачами которого являются диверсификации рынков сбыта продукции, разработка и выпуск новых видов продукции, экологизация производства.

Одной из площадок по разработке уникальных технологий при этом выступает научно-образовательный центр «Кузбасс-Донбасс», где уже заметна специализация региона на угледобыче и тяжелой индустрии. В центре развивают программу научно-технологического развития региона, которая включает в себя разработку и внедрение технологий эффективной добычи, перевозки и глубокой переработки твердых полезных ископаемых; технологий переработки отходов этой добычи; разработку технологий и производство горно-шахтного оборудования с внедрением технологий безлюдного производства. Кроме того, развитие хай-тека по-кузбасски предусматривает разработку новых медицинских технологий и изделий для реабилитации, препаратов и продуктов специализированного питания; развитие креативных индустрий и социально-культурных технологий. Планируется также создание всероссийского центра разработки, опытного производства и испытаний горно-шахтного оборудования, создание испытательного полигона техники для угольных разрезов.

Алтайский вклад

Как и в соседнем Кузбассе в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в Алтайском крае началась работа по обеспечению кадрами АПК, включая привлечение специалистов, их профессиональное развитие и улучшение жилищных условий. По проекту БАС также куплены и внедряются беспилотники для лесного комплекса. В остальных проектах прямое участие региона не предусмотрено, но исполнительные органы краевой власти содействуют самостоятельному участию региональных компаний в цепочках высокотехнологичных производств, отмечают в краевом министерстве экономического развития. При этом реализация инновационных проектов происходит в отраслях традиционной специализации края, таких как производство сельскохозяйственной техники, авиационных шин, грузовых вагонов, паровых котлов и разнообразной пищевой продукции: муки, крупы, сыра, биологически активных добавок, сливочного масла, макаронных изделий, растительного масла.

Эти проекты компаний Алтайского края нацелены в первую очередь на внутренний рынок, и в федеральном масштабе их реализация содействует выполнению задач по обеспечению технологического суверенитета страны, отмечают в минэкономразвития региона. В частности, ООО «УК „Алтайский завод прецизионных изделий“» выпускает импортозамещающую продукцию, которая в стране больше нигде не производится. Она поставляется на КамАЗ, Минский моторный завод, другие моторные производства. Колесные диски, выпуск которых налажен на Барнаульском заводе прессового оборудования, поставляются на Петербургский тракторный завод, Гомсельмаш и другим потребителям этой продукции. Все авиашины, выпускаемые в стране, производятся в Алтайском крае компанией ООО «ЯШЗ Авиа» (часть производственного объединения «Алтайский шинный комбинат»). В июне она выполнила заводские испытания бескамерных радиальных шин собственной разработки для российских пассажирских самолетов МС-21 и SSJ-100, а в июле получила сертификат Росавиации и Авиационного регистра о полном соответствии производства авиационных шин на заводе всем требованиям отрасли.

Перспективы лидерства

Председатель комиссии государственного совета РФ по направлению «Технологическое лидерство», губернатор Красноярского края Михаил Котюков отмечает, что национальная цель по обеспечению технологического лидерства стоит перед всеми регионами. При этом у каждого из них свои особенности, «они разные, включая уровень научно-технологического потенциала». По его оценке, сильными сторонами Сибирского федерального округа в целом и Красноярского края в частности являются крепкая научно-образовательная база и развитый промышленный сектор, и, что важно, «между университетами, НИИ и предприятиями налажено плотное взаимодействие, в том числе в рамках специализированных программ, что позволяет быстрее доводить разработки до внедрения». В этом процессе, по словам Михаила Котюкова, «главным ресурсом остаются люди, поэтому мы сфокусированы на удержании талантов и подготовке кадров, хорошие идеи всегда прорастут, задача — обеспечить подходящие условия, для этого создаем комфортную среду».

В Кузбассе по комплексной научно-технической программе «Чистый уголь — зеленый Кузбасс», которую реализует НОЦ «Кузбасс-Донбасс», к 2026 году планируется внедрить в реальное производство 34 технологические инновации. НОЦ уже провел около 30 публичных демонстраций разработок, заинтересовавших предприятия не только Кузбасса, но и других регионов, таких как Хакасия, Красноярский край и др. Систему трансфера технологий, разработанную в НОЦ в рамках комплексной программы, высоко оценили на международном уровне. Разработка вошла в число победителей конкурса промышленных инноваций стран BRICS. Разрабатываемые инновации призваны трансформировать угольную промышленность региона за счет высоких технологий и передовых научных разработок.

По данным межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», к перспективам развития нацпроектов технологического лидерства в регионах Сибири можно отнести получение дополнительных федеральных ресурсов на разработку новых технологий и выпуск импортозамещающей продукции. Например, в Омской области эта работа получит поддержку Минпромторга России. Активное развитие промышленной инфраструктуры, в частности технопарков и промышленных кластеров, которые позволяют регионам привлекать инвесторов на готовые площадки, а резидентам — пользоваться налоговыми льготами, может выступить еще одним перспективным направлением высокотехнологичного развития в Сибири. Ведь в ней зарегистрировано 19 технопарков, но лишь шесть из них включены в федеральный реестр. Это лишает регионы доступа к федеральному финансированию, снижает конкурентоспособность. Минэкономразвития Алтайского края отмечает, что за последние годы многие алтайские предприятия прошли модернизацию и оснащены современным оборудованием, на них сформированы конструкторские бюро, укомплектован штат как опытных, так и молодых перспективных инженеров. В министерстве считают, что все это дает заводам края возможность продолжать создавать и пускать в производство продукцию, востребованную для обеспечения технологического лидерства.

По оценке Михаила Котюкова, реализуя нацпроекты технологического лидерства, регионы формируют собственные точки экономического и социального роста, что дает «импульс для создания синергетического эффекта и решения стратегической задачи — укрепление технологической независимости и конкурентоспособности страны». «Красноярский край и другие сибирские регионы обеспечат важный вклад в достижение этого результата»,— уверен председатель комиссии госсовета.

Вероника Сенцова