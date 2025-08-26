Чем известен Александр Бастрыкин

Как сообщил источник “Ъ” в Следственном комитете, президент Владимир Путин продлил срок службы Александра Бастрыкина в должности председателя ведомства еще на один год, до августа 2026-го. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Бастрыкин Александр Иванович родился 27 августа 1953 год в Пскове. В 1975 году окончил юрфак Ленинградского госуниверситета (ЛГУ), учился вместе с Владимиром Путиным. В 1980 году в ЛГУ защитил кандидатскую диссертацию по теме «Проблемы расследования уголовных дел с участием иностранных граждан», а в 1987 году — докторскую по теме «Взаимодействие внутригосударственного и международного права в сфере советского уголовного судопроизводства».

В 1975–1977 годах работал инспектором угрозыска, следователем. С 1977 по 1991 год был членом КПСС. С 1980 года преподавал на кафедре уголовного процесса и криминалистики юрфака ЛГУ, занимался комсомольской и партийной работой. В 1983–1985 годах был секретарем Ленинградского областного комитета комсомола. С 1988 года возглавлял Институт усовершенствования следственных работников при прокуратуре СССР. С 1992 года был ректором Санкт-Петербургского юридического института. С того же года — заведующий кафедрой права Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. В 1995–1996 годах был заведующим кафедрой транспортного права Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций.

С 1996 года — заместитель командующего Северо-Западным округом внутренних войск МВД. С 1998 года — директор Северо-Западного филиала Российской правовой академии Минюста. В июле 2001 года стал начальником управления Минюста по Северо-Западному федеральному округу. 12 июня 2006 года назначен начальником главного управления МВД по Центральному округу. С октября 2006 года работал заместителем, а с июня 2007-го — первым заместителем генпрокурора — главой Следственного комитета при прокуратуре РФ. С сентября 2010 года исполнял обязанности главы Следственного комитета, а с января 2011 года был официально назначен на эту должность. В октябре 2024 года президент Владимир Путин продлил срок Александра Бастрыкина на посту главы СК до августа 2025 года.

Государственный советник юстиции 1-го класса, генерал юстиции РФ. Заслуженный юрист России. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, медалями и наградным оружием.