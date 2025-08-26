«С каждым турниром Медведев все ниже опускается в рейтинге»

Даниил Медведев в очередной раз проиграл в первом круге турнира Большого шлема. В этот раз российский теннисист покинул US Open. Не обошлось без скандала: Медведев, недовольный решениями судьи на вышке, затянул матч, показывал трибунам неприличные жесты и вел себя очень эмоционально. После этого поражения от малоизвестного француза Бенжамена Бонзи пошли разговоры о завершении карьеры звездного теннисиста. Действительно ли экс-первая ракетка России и мира в столь глубоком кризисе? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Даниил Медведев всегда был человеком эмоциональным, и к его истерикам на корте все давно привыкли. Да, наверное, в этот раз был перебор, ведь теннисист остановил матч аж на шесть минут, не говоря уже о жестах, которые даже для неблагополучных районов Нью-Йорка не всегда приемлемы. Так завело Даниила решение судьи, который дал возможность его сопернику еще раз исполнить первую подачу, потому что на корт вышел фотограф. На трибунах US Open, кстати, было немало людей, которые Медведева поддерживали, считая действия арбитра ошибочным. Хотя все было в рамках правил, уверен теннисный обозреватель ИД “Ъ” Евгений Федяков: «Подача состоит из двух попыток. В данном случае ведь пострадал не только Медведев, но еще и Бонзи, потому что этот фотограф, получается, бил спортсмена со второй подачи. Поэтому решение судьи было совершенно законным, в соответствии с правилами».

После проигранного матча Медведев сказал, что ничего плохого не сделал. По его мнению, встречи задержал не он, а трибуны. К тому же, по его словам, ему было весело. СМИ тут же написали, что Медведев не смог справиться со своими эмоциями. Сам же теннисист не раз объяснял подобные эпизоды в карьере очень просто: «Если ты хочешь играть глубоко кроссом, а мяч летит коротко, а потом, когда пробуешь добавить и мяч летит три метра в аут, тебя начинает это бесить. Бывают дни, и это в теннисе нормально, когда целый матч так проходит. Вот в такие моменты я очень сильно киплю».

Пока неясно, в какую сумму обойдется россиянину подобный спектр эмоций, но дело даже не в этом. С каждым турниром Медведев все ниже опускается в рейтинге. Уже сейчас он в середине второй десятки. Разговоры о том, что одним теннисистом элитного уровня стало меньше, звучат все громче, хотя серьезных проблем, которые невозможно было бы исправить во время подготовки, пока нет, уверен заслуженный тренер России Борис Собкин: «Как говорил Марк Твен: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены". Я бы не стал сильно драматизировать. То, что я вижу на корте, поддается исправлению, корректировке и выходу на нормальную игру».

Конечно, мы не знаем, что происходит с Медведевым вне корта, а сам он не спешит об этом рассказывать. Но с большой долей вероятности проблемы российского теннисиста гораздо прозаичнее, считает теннисный обозреватель ИД “Ъ” Евгений Федяков: «Он проиграл четыре матча подряд на турнирах Большого шлема, и три поражения были очень похожими: Даниил сравнивал счет в матче и проигрывал пятый сет. Это сценарий, который повторяется столько раз, говорит только об одном — все-таки физически он сейчас не в лучшем состоянии».

Этот US Open — последний турнир Большого шлема в текущем сезоне. В феврале будущего года Медведеву исполнится 30 лет. Для теннисистов этот возраст сложно назвать предпенсионным, тот же Джокович играет в 38. Но также не стоит забывать, что такие игроки, как Евгений Кафельников и Марат Сафин, зачехлили ракетки в 29 лет, так что следующий сезон Медведева ответит на многие вопросы как по мотивации, так и по продолжению карьеры, за которую он, кстати, только теннисом заработал больше $45 млн.

Владимир Осипов