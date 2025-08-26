Путин встретился с главой Херсонской области Сальдо

Президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Чиновник рассказал главе государства о реализации программы социально-экономического развития региона.

Владимир Путин и Владимир Сальдо, 6 апреля 2023 года

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Владимир Сальдо, 6 апреля 2023 года

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам губернатора, за 2023--2024 годы область освоила 133 млрд руб., выделенные на социально-экономическое развитие. В 2025 году уже освоены 82 млрд руб.

«Программа социально-экономического развития действует, — сказал господин Сальдо. — За 23-24 годы 346 мероприятий».

Владимир Путин заявил, что область нуждается в программе мелиорации. Он спросил, как сильно упала урожайность с гектара в регионе на фоне неблагоприятных погодных условий. Губернатор сообщил, что показатель упал за год вдвое, до 19 центнеров с га.

Предыдущая встреча Владимира Путина и Владимира Сальдо состоялась в июне 2024 года также Кремле. Тогда губернатор докладывал о ходе сельскохозяйственных работ и развитии инфраструктуры в регионе.