В Казани организаторы «Новой волны» презентовали одноименный арт-объект. Планируется, что он расположится на набережной реки Казанки, передает корреспондент «Ъ Волга-Урал».

Фото: Анар Зейналов, Коммерсантъ Арт-объект «Новая волна» будет установлен на набережной Казани

Презентация состоялась на площадке музыкальной школы № 1. В церемонии приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин и генеральный директор конкурса «Новая волна» Александр Румянцев. На мероприятии также присутствовали продюсеры Игорь Матвиенко и Игорь Крутой, а также певец Игорь Николаев.

Арт-объект представляет собой барельеф, который создали сами участники конкурса. По словам Ильсура Метшина, инсталляцию установят на Кремлевской набережной реки Казанки в двух шагах от казанского Кремля.

Анар Зейналов