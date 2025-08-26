Удмуртия заняла 29-е место в стране по расходам семей на ЖКУ

В Удмуртии среднестатистическая семья в среднем тратит 5,2 тыс. руб. в месяц на жилищно-коммунальные услуги и топливо, следует из данных исследования агентства «РИА-Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Республика заняла 29-е место в рейтинге регионов по доле расходов населения на ЖКУ. В прошлом году доля этих расходов составляла 8,5% от ежемесячного семейного бюджета, за год она сократилась на 0,8%.

Меньше всего в месяц на жилищно-коммунальные услуги и топливо в России тратят жители Тамбовской области – 3,4 тыс. руб., больше всего жители Магаданской области — 11,2 тыс. в месяц.