Объем финансирования здравоохранения в Башкирии вырос на 25%

В этом году объем финансирования отрасли здравоохранения Башкирия составляет около 138,8 млрд руб., это на 25,6% больше, чем в 2024 году, сообщил на заседании правительства республики первый вице-премьер Урал Кильсенбаев.

В этом году открыли новый хирургический корпус Республиканского кардиологического центра. Также завершили капитальный ремонт четырех объектов здравоохранения, установили 110 модульных ФАПов, закупили 54 санитарных автомобиля, обновив автопарк на 75%. отметил господин Кильсенбаев.

В регионе достигнут исторический минимум младенческой смертности — 2,8 на 1 тыс. родившихся, что на 30% меньше, чем в прошлом году.

Майя Иванова