Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассуждает о том, как может измениться подход к работе ювелирного бренда.

Думаю, эта новость не прошла мимо большинства из вас: ювелирная компания Faberge была продана за $50 млн. Добывающая компания Gemfields согласилась продать Faberge американской инвестиционной компании SMG Capital, контролируемой бизнесменом с русскими корнями Сергеем Мосуновым. Исполнительный директор Gemfields Шон Гилбертсон сказал, что компании будет не хватать «маркетинговых рычагов и звездной силы», несмотря на то, что в последние годы бренд испытывал трудности на фоне спада на рынке предметов роскоши. Трудности у компании были серьезные: в последние годы доходы компании падают — в 2024 году они составили $13,4 млн, что меньше, чем $15,7 млн в предыдущем году, и еще меньше, чем $17,6 млн в 2022 году.

Новость о покупке активно воспринял русскоязычный сегмент интернета, потому что и у нового владельца, и у бренда — российские корни. Вспоминали Татьяну Фаберже, а на фотографиях с новым владельцем увидели Максима Вознесенского из «Ювелирного театра», который был вехой российского ювелирного искусства на рубеже XX-XXI веков. Если правда, что к Faberge будет иметь отношение кто-то из команды Вознесенского, может получиться очень интересно. Больше всего, конечно, говорили про яйца и очень часто в негативном ключе: дескать Gemfields низвела бренд от интересного дизайна к пресловутым яйцам. По-моему, Gemfields как раз не удалось свести бренд к яйцам. А эти маленькие украшения в виде пасхальных яичек были фантастической историей.

Тут достаточно посмотреть на старинные украшения, продающиеся на том же Christie’s или Sotheby’s — длинные колье или браслеты с большим количеством этих пасхальных подвесок. Девочки, девушки и женщины до революции получали такие подарки каждый год. И потом эти украшения непременно надевали на Пасху. Было фантастически красиво. На волне популярности традиционных ценностей, мне кажется, было бы как раз очень здорово, если бы бренд смог промаркетировать эту традицию и заставить огромное количество клиентов по всему миру покупать или заказывать красивые пасхальные яички и надевать потом эти украшения каждую Пасху.

