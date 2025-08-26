Учиться, учиться ИИ учиться

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новом планшете вендора с AI-ассистентами.

С приближением учебного года производители электроники готовят специальные решения для школьников и студентов. И планшеты по-прежнему остаются в числе лидеров. По информации Research and Markets, рынок планшетов с инструментами ИИ в образовательной сфере в этом году превысит $7,5 млрд. А к 2034-му он перешагнет отметку в $112 млрд., уверены аналитики Precedence Research. Планшеты с искусственным интеллектом помогают решать сложные задачи, повышают продуктивность и раскрывают творческий потенциал. Уверен, с этим утверждением согласятся и в компании Samsung, которая представила в России бюджетный планшет флагманской линейки — Galaxy Tab S10 Lite. Модель обладает, я бы сказал, оптимальной компактностью — диагональ экрана 10,9 дюйма. Дисплей получил технологию Vision Booster и пиковую яркостью до 600 нит, что должно обеспечить яркое изображение не только в помещении и снизить уровень синего света, сохраняя комфорт для глаз. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки.

«Но что мне с этого, где инструменты ИИ?»,— скажет любой учащийся и будет прав. Почти 9 из 10 студентов в мире уже активно используют инструменты ИИ в учебе. Четверть из них каждый день, чуть больше половины (54%) — еженедельно, подсчитали в Digital Education Council. В приложении Samsung Notes есть любопытные AI-ассистенты. «Ассистент по рукописному тексту», например, автоматически упорядочивает и конвертирует рукописные заметки в печатный формат. «Ассистент по математике» решает примеры. Функция «Обвести и найти» от Google позволяет одним жестом выделить фрагмент на экране и получить контекстную информацию — от определения термина до перевода текста или распознавания музыки. При этом не нужно переключаться между приложениями. Разработчики даже предусмотрели специальный чехол-клавиатуру Book Cover Keyboard с клавишей Galaxy AI для быстрого вызова ИИ-инструментов. В комплекте есть и стилус S Pen. Вендор заверяет, что у аксессуара мгновенный отклик и высокая точность при рисовании и создании заметок.

Планшет Galaxy Tab S10 Lite доступен в трех цветах: сером, серебристом и коралловом. На выбор 6 Гб или 8 Гб оперативной памяти, 128 Гб или 256 Гб хранилища плюс слот microSD до 2 Тб.

Александр Леви