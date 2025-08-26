Пермский край вошел в топ-10 регионов РФ, где зафиксирован наибольший рост спроса на «тихий туризм»

Пермяки все чаще стали отдавать предпочтение спокойному и экологичному отдыху вдали от популярных туристических центров. По результатам исследования оператора «МегаФон» и сервиса «Островок», наибольшей популярностью пользуются деревенские избы, глэмпинги и экоотели. Также отмечается рост популярности избинга — размещения в домах в традиционном русском стиле.

Эксперты отмечают, что избинг стал одним из главных трендов этого лета, а Пермский край вошел в топ-10 регионов страны, где зафиксирован наибольший рост интереса к «тихому туризму». Летом 2025 года трафик на сайты с предложениями такого формата проживания в регионе вырос в 2,6 раза по сравнению с июнем-августом 2024-го.

Наибольший интерес к спокойному отдыху проявляется среди пермяков в возрасте от 35 до 44 лет, на них приходится 53% пользователей ресурсов. Далее следуют туристы 25–34 лет (22%) и 45–54 лет (8%). Меньший интерес к «тихому туризму» проявляется у пермяков до 25 лет, их доля составила менее 5%. Отдых в традиционном русском стиле чаще всего выбирают мужчины — их доля составляет 66%, а на женщин приходится 34% данных.