За Лениным

Турпоток из Китая в столицу Татарстана в 2024 году вырос на 80%, а по данным за первый квартал этого года он увеличился еще в 2,2 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. Особой популярностью у китайских туристов пользуются Дом-музей В. И. Ленина, Казанский Кремль и остров-град Свияжск. Эксперты прогнозируют дальнейший рост интереса китайских туристов к Татарстану, чему будут способствовать открытие прямых авиарейсов, реализация инвестиционных гостиничных проектов, адаптация инфраструктуры к потребностям гостей, а также включение республики в национальный туристический маршрут «Великий чайный путь», который соединит Китай, Монголию и 19 российских регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прямой рейс «Казань — Шанхай»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Прямой рейс «Казань — Шанхай»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В 2024 году Казань посетили более 20 тыс. туристов из Китая, что на 80% больше по сравнению с 2023 годом, сообщил генеральный консул КНР в Казани Сян Бо. В этом году за первые шесть месяцев число китайских туристов в Татарстане выросло в 2,2 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные исследования, проведенного Т2 на основе мобильного трафика. 20% от числа всех иностранных туристов в Татарстане составили гости из Китая, и это самая многочисленная группа туристов. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков привел другую цифру — по его данным, доля китайских гостей достигла 12% от общего числа туристов в Татарстане.

Популярностью среди китайских гостей пользуются такие достопримечательности, как Казанский Кремль, остров-град Свияжск и древний город Болгар. Также им интересен Дом-музей В. И. Ленина в Казани: считается, что именно здесь молодой Владимир Ульянов встал на революционный путь. По словам господина Сян Бо, этот исторический период вызывает наибольший интерес у китайских туристов.

Как правило, китайские туристы предпочитают отели категории четыре и пять звезд, но избегают номеров и этажей с цифрой «4» (на китайском языке цифра «4» созвучна слову «смерть» и, по поверьям, может принести несчастье — прим. Ъ). Для гостей из КНР также важны возможность пить горячую воду и наличие азиатской кухни, рассказала «Ъ Волга-Урал» директор и основатель «Бюро путешествий Казань» Елена Илькун. По ее словам, особых сложностей в работе с этой категорией гостей нет при условии грамотной подготовки и учета их предпочтений.

«На экскурсиях гости из КНР невнимательны, любят красивые фотозоны, отвлекаются на фото, при фотографировании перед объектами ЮНЕСКО знак обязательно должен быть виден на фото», — отметила Елена Илькун.

Как отмечают эксперты, росту турпотока из Китая способствует в том числе открытие прямых авиарейсов. В сентябре 2024 года авиакомпания China Eastern Airlines начала летать три раза в неделю по маршруту Казань — Шанхай. Как рассказали в пресс-службе миндортранса Татарстана, с момента запуска маршрута было выполнено 226 рейсов, перевезено более 52,6 тыс. пассажиров, за 8 месяцев этого года рейсы обслужили 38,6 тыс. человек. В марте 2025 года был открыт маршрут Казань — Санья авиакомпании «Аэрофлот», за это время было выполнено 72 рейса, перевезено более 18 тыс. пассажиров. В настоящее время рассматривается открытие рейса Казань — Чунцин.

По словам председателя комитета Татарстана по развитию туризма Сергея Иванова, поток китайских туристов в Россию уменьшился со времен ковидных ограничений. «С дальнейшим восстановлением туристического рынка и укреплением международных обменов количество туров для китайских путешественников в Россию продолжит расти в ближайшие годы», — считает господин Иванов.

Туристическая инфраструктура Татарстана практически готова к росту турпотока из Китая

Генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Галина Шарафутдинова рассказала, что пока в республике на китайской кухне специализируется небольшое количество предприятий общепита, но количество ресторанов с концепциями на основе паназиатской кухни стабильно растет. По мнению главы ассоциации, для повышения числа туристов необходимо разработать пакетные предложения, проводить постоянную рекламную кампанию в КНР и наладить транспортную логистику в виде прямых рейсов.

Как сообщила Галина Шарафутдинова, сертификат China Friendly в настоящее время есть только у 12 российских компаний, которые занимаются гостиничным и банковским бизнесом, креативными индустриями и общепитом. Но Роскачество ведет работу на завершающей стадии по возможному переводу стандарта China Friendly в статус национального стандарта (ГОСТ).

Из новых проектов, которые могут заинтересовать и китайских гостей, и китайских инвесторов, председатель комитета по туризму «Деловой России» Азамат Булатов назвал строительство многофункционального комплекса «Яр Парк» с объемом инвестиций в 28,7 млрд руб. Комплекс из 13 корпусов общей площадью 302 тыс. кв. м будет расположен на месте бывшего комплекса «Ривьера» на набережной Казанки. В составе «Яр парка» предполагается пятизвездочный отель, апартаменты бизнес- и премиум-класса, офисный и торговый центры, конгресс-холл на 5 тыс. человек, фитнес, рестораны. К участию в проекте приглашены китайские инвесторы, в частности госкорпорация PowerChina.

Азамат Булатов также рассказал, что Татарстан стал частью национального туристического маршрута «Великий чайный путь», который охватит Поволжье, включая Татарстан, Урал, Сибирь, Монголию и Китай. Сейчас прорабатывается концепция и маршруты, создается дорожная карта, также проходят переговоры с партнерами.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что несмотря на то что интерес гостей из КНР к Татарстану растет, республика пока остается недооцененной на китайском рынке. Эксперт прогнозирует, что участие Татарстана в международных инициативах, таких как туристический маршрут «Великий чайный путь», способно повысить узнаваемость региона и обеспечить рост потока на 30% и больше.

«Потенциал этого сегмента высок, но для его раскрытия требуется системная работа по продвижению в Китае, улучшению транспортной доступности и созданию инфраструктурных объектов», — считает эксперт.



Диана Соловьёва, Влас Северин