Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о претензиях к аукционному дому, связанных с реституцией экспроприированных во время холокоста произведений искусства.

Казалось, что все основные действия по реституции произведений искусства, некогда экспроприированных нацистами, уже закончились. В 2016 году Конгресс США принял Закон о восстановлении экспроприированных произведений искусства во время холокоста («Закон HEAR», Holocaust Expropriated Art Recovery). Он, кстати, прекратит свое действие в конце 2026 года. Множество произведений по этому закону снято с мировых аукционов, изъято из музейных коллекций, передано в основном наследникам еврейских коллекционеров или продано, а деньги поделены по соглашениям сторон.

Еще в давнем 2018 году судья Манхэттена присудил два украденных нацистами рисунка «наследникам австрийской жертвы холокоста». Это были рисунки Эгона Шиле «Женщина, скрывающая свое лицо» и «Женщина в черном пинафоре». «Австрийской жертвой» был Фриц Грюнбаум, знаменитый венский артист кабаре, который погиб в 1941-м в Дахау. А вот среди тех, кого называли «наследниками», значился, очевидно, чех Милош Вавра. Сообщалось, что ранее он получал 50% выручки от продажи нескольких реституированных работ Эгона Шиле, которые были выставлены на аукцион Christie's.

Сейчас Милош Вавра подал петицию и снова против Christie's Inc. в Верховный суд Нью-Йорка, требуя, чтобы аукционный дом раскрыл информацию о праве собственности и местонахождении работ, которые когда-то входили в коллекцию его предка. В петиции Вавры говорится, что он «недавно узнал, что Christie's заключил соглашение о неразглашении (NDA) с предполагаемой "семьей в Швейцарии", стремящейся выставить на аукцион произведения искусства, украденные из коллекции Грюнбаума». По мнению Вавры, аукционному дому необходимо срочно раскрыть эту информацию, чтобы он мог подать претензии на произведение искусства до прекращения действия Закона HEAR. Там есть за что бороться: в электронной переписке адвоката Вавры утверждается, что эксперты Christie's описывали два произведения как одни из самых качественных и потенциально самых ценных работ знаменитого австрийского экспрессиониста, которые они когда-либо видели.

