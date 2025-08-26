«Креатив по изобретению разного рода поединков, похоже, неисчерпаем»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, что представляют собой шахбокс и тоерестлинг.

В мире единоборств есть виды, которые сложно воспринимать всерьез, по крайней мере, в первые секунды. Одна из таких дисциплин — шахбокс: здесь объединены почти несовместимые виды — шахматы и бокс. В стандартном поединке — 11 временных отрезков. Шесть отведено на шахматную партию в режиме блиц, каждая из которых длится девять минут; a пять — на бой в ринге по три минуты каждый. Победителем считается тот, кто выиграл большее количество раундов, неважно, в боксе или шахматах. Если везде зафиксирована ничья, то руку поднимают спортсмену, который играл черными. Споры о том, кого легче обучить: бойца — шахматам или шахматиста — боксу, не прекращаются. Шахбокс — молодой вид спорта: в мире он появился в 2003-м, а в нашей стране его официально признали лишь в марте 2025-го.

Еще одна удивительная и, конечно же, странная дисциплина — это армреслинг ногами, так называемый тоерестлинг. Борьбой на руках мир занимается с незапамятных времен, а вот помериться силой ног в такой же схеме, зацепившись большими пальцами, придумали британцы в одном из пабов в 1972 году. Легенда гласит, что футбольные фанаты разочаровались очередным проигрышем своей сборной и решили придумать вид спорта, где бы побеждали только англичане. Странная логика представителей туманного Альбиона явила миру это. Ежегодные чемпионаты проходят, естественно, в Великобритании. Широкого мирового признания действо не получило так же, как борьба на пальцах рук или перетягивание каната ушами и шеей. Да-да, такое тоже есть. Креатив по изобретению разного рода поединков среди народов мира, похоже, неисчерпаем.

