РФ рассчитывает на возобновление совместного предприятия «ВСМПО-Ависма» с Boeing

Россия надеется возобновить работу совместного предприятия «ВСМПО-Ависма» с Boeing в Свердловской области, сообщил ТАСС первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Он подчеркнул, что это взаимовыгодный проект, способствующий оптимизации расходов в производстве и логистике.

Денис Мантуров добавил, что Россия не вводила ограничений на экспорт титана, и американские компании могут продолжать его закупки. «У нас была приостановка закупок титана, но никаких ограничений мы не вводили, поэтому коллеги могут продолжать закупать»,— сказал он.

Совместное предприятие «ВСМПО-Ависма» и Boeing, расположенное в «Титановой долине» Свердловской области, включает совместные инвестиции. Ранее Мантуров заявлял, что Россия готова рассматривать сотрудничество с Boeing по закупке титана при наличии готовности со стороны американского производителя.

Совместное предприятие «ВСМПО-Ависма» и Boeing Ural Boeing Manufacturing было создано в 2009 году. «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем титана. Как писал «Ъ», в марте 2022 года Boeing объявил о приостановке закупки российского титана.

Мария Игнатова