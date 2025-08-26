В Самарской области 5,5 млн рублей направят на премии стобалльникам по ЕГЭ

На территории Самарской области участники ЕГЭ 2025 года, которые сдали экзамен на 100 баллов, получат выплаты в размере 25 тыс. руб. за каждый стобалльный результат. Соответствующее постановление подписали в правительстве региона, сообщает министерство образования Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего на реализацию проекта направят порядка 5,5 млн руб. из областного бюджета. В регионе в этом году 180 участников ЕГЭ получили 193 стобалльных результата. Из них 13 человек получили 100 баллов по двум предметам.

Руфия Кутляева