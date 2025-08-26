Уфимцев обвиняют в гибели туриста на Павловском водохранилище

Благовещенский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух уфимцев, которые обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Обвинительное заключение утвердила Уфимская транспортная прокуратура.

По версии следствия, в августе 2023 года на Павловском водохранилище в Башкирии супруги за плату незаконно перевозили пассажиров на незарегистрированном самодельном плавучем доме. Во время стоянки несколько пассажиров купались около его кормовой части. В этот момент запустили лодочный мотор, установленный на корме. В результате одного из пассажиров задело лопастью гребного винта. Пострадавшая впоследствии скончалась.

Майя Иванова