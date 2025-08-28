Бывший глава Краснокамского бумкомбината стал гендиректором ЦБК в Карелии

Бывший глава Краснокамского бумажного комбината, а ныне вице-президент «Сегежа Групп», руководитель дивизиона «Бумага и упаковка» Максим Писарев занял должность руководителя АО «Сегежский ЦБК». Об этом свидетельствуют данные, внесенные в базу «СПАРК-Интерфакс» 25 августа.

Максим Писарев.

Максим Писарев.



Назначение господина Писарева стало уже второй сменой управленца на Сегежском ЦБК за 2025 год. Ранее бумкомбинат возглавлял Алексей Ситников, сменивший Евгения Баталова, исключенного из правления Segezha Group решением совета директоров.

АО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» (Карелия) — крупнейшее предприятие Segezha Group, лесопромышленного холдинга с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Целлюлозно-бумажный блок объединяет два крупных комбината — в Сегеже и в Соколе, а также предприятия по производству бумажных мешков в Карелии и Ростовской области. Выручка АО в 2024 году — 39 млрд руб., чистый убыток — 1,4 млрд руб.

Напомним, Максим Писарев занимал должность гендиректора ООО «Кама» с января 2022 года по октябрь 2023-го. Затем на этом посту его сменил Владимир Дружков, ранее работавший топ-менеджером.