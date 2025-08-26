В Нефтекамске директор компании оштрафован за задержку зарплаты

Суд в Нефтекамске оштрафовал на 110 тыс. руб. директора ООО «Артикстройсервис», признанного виновным в полной невыплате зарплаты более двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Как установлено следствием и судом, руководитель компании с мая по октябрь 2024 года не выплачивал зарплату двоим работникам, сумма задолженности составила более 220 тыс. руб. При этом деньги у компании были, но директор «направил их на обеспечение предпринимательской деятельности и расчеты с контрагентами».

Осужденный признал вину и частично возместил задолженность.

В обеспечительных целях на его автомобиль наложили арест.

ООО «Артикстройсервис», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Норильске в августе 1999 года. Владельцем и директором является Андрей Подлегаев. Отчетность компания не раскрывает.

Майя Иванова